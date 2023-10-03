المجلس الأولمبي الآسيوي يشكل لجنة لاختيار أفضل لاعب في الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي تشكيل لجنة من ستة أشخاص مهمتها اختيار أفضل رياضي في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالصين.
وأوضح راجا راندير سينغ رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي بالوكالة أن أفضل رياضي في ألعاب هانغتشو سيعلن في صباح الثامن من أكتوبر، أي في اليوم الختامي للألعاب، وأن اللجنة ستجتمع في السابع من أكتوبر للبحث في الأسماء المرشحة لنيل الجائزة.
يترأس وي جيزهونغ النائب الفخري لرئيس المجلس الاولمبي الاسيوي اللجنة، التي تضم ممثلين عن المناطق الجغرافية الخمس في المجلس، للتأكد من أن متابعة جميع الرياضيين المشاركين، وهم: سمو الأمير فهد بن جلوي (غرب آسيا)، السيد اويبيك قاسيموف (وسط آسيا)، السيدة لي لينغوي (شرق آسيا)، السيد ابراهام تولنتينو (جنوب شرق آسيا) والسيد سيد رضا (جنوب آسيا).
وكانت السباحة اليابانية ايكي ريكاكو فازت بهذه الجائزة في دورة الألعاب الآسيوية السابقة في إندونيسيا عام 2018 بعد إحرازها ست ميداليات ذهبية وميدالتين فضيتين.
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