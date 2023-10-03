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المجلس الأولمبي الآسيوي يشكل لجنة لاختيار أفضل لاعب في الدورة

10/3/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬مهمتها‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬بالصين‭.‬

وأوضح‭ ‬راجا‭ ‬راندير‭ ‬سينغ‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاولمبي‭ ‬الاسيوي‭ ‬بالوكالة‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬هانغتشو‭ ‬سيعلن‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للألعاب،‭ ‬وأن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستجتمع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬الأسماء‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭.‬

يترأس‭ ‬وي‭ ‬جيزهونغ‭ ‬النائب‭ ‬الفخري‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاولمبي‭ ‬الاسيوي‭ ‬اللجنة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الجغرافية‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬متابعة‭ ‬جميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬المشاركين،‭ ‬وهم‭: ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ (‬غرب‭ ‬آسيا‭)‬،‭ ‬السيد‭ ‬اويبيك‭ ‬قاسيموف‭ (‬وسط‭ ‬آسيا‭)‬،‭ ‬السيدة‭ ‬لي‭ ‬لينغوي‭ (‬شرق‭ ‬آسيا‭)‬،‭ ‬السيد‭ ‬ابراهام‭ ‬تولنتينو‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭) ‬والسيد‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ (‬جنوب‭ ‬آسيا‭). ‬

وكانت‭ ‬السباحة‭ ‬اليابانية‭ ‬ايكي‭ ‬ريكاكو‭ ‬فازت‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بعد‭ ‬إحرازها‭ ‬ست‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالتين‭ ‬فضيتين‭.‬

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