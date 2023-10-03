الامن يلقي القبض على 4 من المشتبه بهم بعمليات اطلاق النار في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN / قالت مصادر محلية في محافظة الخليل ان الاجهزة الامنية الفلسطيني، الليلة، من اعتقال 4 من المشتبه بهم بعمليات اطلاق النار التي حدثت في مدينة الخليل مؤخرا.
وقال مصدر فلسطيني انه و بناء على التعليمات
من القيادة الفلسطينية و قادة الاحهزة، بالقاء القبض على المشتبه بهم والمتورطين في عمليات اطلاق النار سواء على المؤسسات او المنازل والمحال والمكاتب وترويع المواطنين، وتقديمهم للعدالة.
واضاف المصدر، ان عملية الاعتقال جاءت بناء على المتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن، ومن خلال التعاون المشترك ما بينها، والمعلومات التي توفرت، تم القاء القبض على 4 من المشتبه بهم والمتهمين بعمليات اطلاق النار التي حدثت مؤخرا في الخليل.
وختم في قولها:" نطمئن المواطنون على ان قوى الأمن الفلسطيني، ستبقى تعمل على مدار الساعة للحفاظ على النظام والقانون واشاعة الامن والامان، وحماية السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".
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