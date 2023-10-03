الامن يلقي القبض على 4 من المشتبه بهم بعمليات اطلاق النار في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN / قالت مصادر محلية في محافظة الخليل ان الاجهزة الامنية الفلسطيني، الليلة، من اعتقال 4 من المشتبه بهم بعمليات اطلاق النار التي حدثت في مدينة الخليل مؤخرا.

وقال مصدر فلسطيني انه و بناء على التعليمات

من القيادة الفلسطينية و قادة الاحهزة، بالقاء القبض على المشتبه بهم والمتورطين في عمليات اطلاق النار سواء على المؤسسات او المنازل والمحال والمكاتب وترويع المواطنين، وتقديمهم للعدالة.

واضاف المصدر، ان عملية الاعتقال جاءت بناء على المتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن، ومن خلال التعاون المشترك ما بينها، والمعلومات التي توفرت، تم القاء القبض على 4 من المشتبه بهم والمتهمين بعمليات اطلاق النار التي حدثت مؤخرا في الخليل.

وختم في قولها:" نطمئن المواطنون على ان قوى الأمن الفلسطيني، ستبقى تعمل على مدار الساعة للحفاظ على النظام والقانون واشاعة الامن والامان، وحماية السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".