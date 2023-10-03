4 مشروبات سحرية لخفض الكوليسترول في الدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يُشكل ارتفاع الكوليسترول في الدم خطورة كبيرة على الصحة ،وقد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية والدماغية، لذا نرشح لك في هذا المقال أفضل 4 مشروبات تساعدك خفض مستوى الكوليسترول في الدم.مشروبات تخفض الكوليسترول



الشاي الأخضر

أثبتت الدراسات أن للشاي الأخضر دور هام في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة

القهوة

ينصح الأطباء بتناول كوب من القهوة بدون إضافات يومياً، حيث يمكن للقهوة أن تزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم

حليب الصويا

وذكر الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول حليب الصويا يومياً لمدة 6 أسابيع متتالية يساعد على خفض مستور الكوليسترول في الدم

مشروب الشوفان

أثبتت الدراسات التي ذكرتها جمعية القلب الأمريكية أن تناول مشروبات غنية بالشوفان تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمكنها من زيادة الكوليسترول النافع للجسم

