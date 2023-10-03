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46 إصابة باختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة في الكريمة

10/3/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصلت 46 حالة اختناق لطالبات في مدرسة الكريمة إلى مستشفى أبو عبيدة في لواء الأغوار الشمالية بسبب مادة تستخدم لتعقيم التربة.

وقال مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو اليقين، الثلاثاء، إن طالبات المدرسة استنشقن "مادة كيميائية" استخدمت لتعقيم بيوت بلاستيكية مجاورة للمدرسة.
وتحدث أبو اليقين عن توجيه المزارعين في هذه المنطقة لاستخدام المياه أو رش المياه لتقليل انبعاث هذه الرائحة.
وأوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا؛ لـ"رشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث".
ونسب المدعي العام للمتهمين "التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة".

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