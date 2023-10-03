فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن فرنسا وافقت على عقد اتفاق مع أرمينيا يسمح بتزويد يريفان بمعدات عسكرية.
وقالت كولونا خلال زيارتها لأرمينيا، يوم الثلاثاء، إن "فرنسا وافقت على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية لأرمينيا، لتكون قادرة على حماية نفسها".
وامتنعت الوزيرة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
روسيا اليوم
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