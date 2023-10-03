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فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية

10/3/2023 7:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن فرنسا وافقت على عقد اتفاق مع أرمينيا يسمح بتزويد يريفان بمعدات عسكرية.

وقالت كولونا خلال زيارتها لأرمينيا، يوم الثلاثاء، إن "فرنسا وافقت على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية لأرمينيا، لتكون قادرة على حماية نفسها".
وامتنعت الوزيرة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

روسيا اليوم


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