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أفضل الأطعمة للتخلص من القولون العصبي

10/3/2023 7:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-متلازمة القولون العصبي من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا، تتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة مثل الألم والانتفاخ والغازات وعدم الشعور بالراحة.

أطعمة مناسبة لمريض القولون العصبي


اللحوم الخالية من الدهون


اللحوم الخالية من الدهون تتكون بشكل رئيسي من البروتين. يتم هضم البروتين الخالي من الدهون بسهولة، ولا تقوم بكتيريا الأمعاء التي تساعد على هضم الطعام بتخميره، مما يعني أنن تناولها يقلل من الانتفاخ والغازات.
البيض
يتم هضم البيض بسهولة ويعتبر خيارًا آمنًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. يمكن الاستمتاع بالبيض المسلوق أو المخفوق مع مراعاة عدم إضافة دهون غير صحية.
لا يستجيب جسم كل شخص للبيض بنفس الطريقة. يكون بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي حساسين للبروتينات الموجودة في بياض البيض بينما يتفاعل آخرون مع المحتوى العالي من الدهون في صفار البيض.
الأسماك
الخضروات
الفاكهة


يمكن جني الفوائد الغذائية للفواكه مع إدارة أعراض القولون العصبي بشكل أفضل عن طريق تناول الفواكه التالية التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر:
-أفوكادو.
-موز.
-توت.
-الشمام.
-كيوي.
-بابايا.
-توت.
-الفراولة.
المكسرات
تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الكونسلتو

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