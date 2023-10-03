أعراض نقص الماء بالجسم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- يعاني بعض الأشخاص من نقص الماء بالجسم مما يتسبب في ضرر الجسم بشكل كبير وغالبًا ما يتطلب ذلك متابعة طبية دورية واتباع بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بالأمراض.
أعراض نقص الماء في الجسم
هناك بعض الأعراض التي توضح نقص كمية الماء بالجسم من بينها:
- زيادة الشعور بالعطش.
- جفاف الفم.
- الإغماء.
- سرعة ضربات القلب.
- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.
- الدوخة.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- تغير الحالة المزاجية.
- الإسهال.
- شحوب الوجه.
- تغير لون البراز.
- قلة كمية البول.
- ضعف التركيز.
- الصداع.
أسباب نقص الماء في الجسم
تتعدد أسباب نقص الماء في الجسم حيث تتضح في:
- تناول كمية قليلة من الماء.
- الإصابة بالإسهال.
- القيء المستمر.
- ارتفاع درجة حرارة الجو ومن ثم زيادة التعرق.
- تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم ومدرات البول.
- الإصابة بالحمى.
- المعاناة من أمراض الكلى.
- الإصابة بالسكري.
مضاعفات نقص الماء بالجسم
يمكن أن يتسبب نقص كمية الماء بالجسم في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية من بينها:
- الجفاف.
- زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.
- فقدان الوعي.
- الإصابة بالتقلصات العضلية.
- الشعور الدائم بالتعب وانخفاض الطاقة.
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