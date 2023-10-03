أعراض نقص الماء بالجسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعاني بعض الأشخاص من نقص الماء بالجسم مما يتسبب في ضرر الجسم بشكل كبير وغالبًا ما يتطلب ذلك متابعة طبية دورية واتباع بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

أعراض نقص الماء في الجسم

هناك بعض الأعراض التي توضح نقص كمية الماء بالجسم من بينها:

- زيادة الشعور بالعطش.

- جفاف الفم.

- الإغماء.

- سرعة ضربات القلب.

- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

- الدوخة.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تغير الحالة المزاجية.

- الإسهال.

- شحوب الوجه.

- تغير لون البراز.

- قلة كمية البول.

- ضعف التركيز.

- الصداع.

أسباب نقص الماء في الجسم



تتعدد أسباب نقص الماء في الجسم حيث تتضح في:

- تناول كمية قليلة من الماء.

- الإصابة بالإسهال.

- القيء المستمر.

- ارتفاع درجة حرارة الجو ومن ثم زيادة التعرق.

- تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم ومدرات البول.

- الإصابة بالحمى.

- المعاناة من أمراض الكلى.

- الإصابة بالسكري.

مضاعفات نقص الماء بالجسم



يمكن أن يتسبب نقص كمية الماء بالجسم في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية من بينها:

- الجفاف.

- زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

- فقدان الوعي.

- الإصابة بالتقلصات العضلية.

- الشعور الدائم بالتعب وانخفاض الطاقة.

