الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على أطراف الصراع السوداني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إطار عمل يستهدف أطراف الصراع السوداني بسلسلة عقوبات تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مقترح العقوبات طرح في شهر يوليو الماضي ولم تتم الموافقة عليه من قبل السفراء حتى يوم الاثنين الماضي.

وما زال يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إعطاء الموافقة النهائية بهذا الصدد الشهر الجاري، قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء في إضافة أسماء أفراد وكيانات إلى القائمة.

وأظهرت مسودة قرار يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في ما يُعتقد بأنه فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل .

روسيا اليوم