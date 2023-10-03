أوقاف إربد الأولى تحتفي بالمولد النبوي الشريف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظمت مديرية أوقاف اربد الأولى، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في غرفة تجارة إربد.



وتناول مدير أوقاف إربد عمر الحموري، خلال الاحتفال الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم ومفتي عام القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي العقيد الشيخ حسن مخاترة، القيم النبيلة والأخلاق العظيمة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الخالدة والدروس والعبر المستوحاة من سيرته عليه السلام.



بدوره، تحدث سماحة الشيخ حسن مخاترة عن إرهاصات النبوة ودلالات أحداثها الإنسانية والأخلاقية التي غرسه الرسول في نفوس الناس، مبينا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى نزول الوحي وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة.