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الواسطة ضرورة حياتية

10/3/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعتني‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬حول‭ ‬مضار‭ ‬الواسطة،‭ ‬فاعتذرت‭ ‬عن‭ ‬الاستضافة،‭ ‬وقلت‭ ‬لهم‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬لمحاربة‭ ‬الواسطة‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬طائل‮»‬،‭ ‬وإنني‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الواسطة،‭ ‬بل‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭ ‬بدون‭ ‬وساطات‭: ‬فكيف‭ ‬أعالج‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬وسيط‭ ‬يوصلني‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬دون‭ ‬موعد‭ ‬مسبق؟‭ ‬كيف‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬يعينني‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬ BMW ،‭ ‬كما‭ ‬اشتراها‭ ‬صديقي‭ ‬مسعود‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يكفيه‭ ‬راتبه‭ ‬حتى‭ ‬لشراء‭ ‬سندويتشات‭ ‬فول‭ ‬أسبوعا‭ ‬كاملا؟‭ ‬كيف‭ ‬ألغي‭ ‬مخالفاتي‭ ‬المرورية؟‭ ‬كيف‭ ‬أقنع‭ ‬عمي‭ (‬سعيد‭) ‬بأن‭ ‬يزوجني‭ ‬ابنته‭ ‬بالتقسيط‭ ‬المريح‭: ‬يدفع‭ ‬عني‭ ‬المهر‭ ‬وأسدده‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أتخلص‭ ‬من‭ ‬أقساط‭ ‬السيارة؟‭ ‬كيف‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬واللوائح‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الوظيفة‭ ‬حيازة‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير،‭ ‬وأنا‭ ‬مازلت‭ -‬طوال‭ ‬6‭ ‬سنوات‭- ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بالانتساب؟

باختصار‭ ‬لا‭ ‬حياة‭ ‬بلا‭ ‬واسطة،‭ ‬ولا‭ ‬حياء‭ ‬في‭ ‬الواسطة،‭ ‬وبحمد‭ ‬الله‭ ‬فإن‭ ‬التقاليد‭ ‬العربية‭ ‬جعلت‭ ‬الواسطة‭ ‬أهم‭ ‬‮«‬مؤهل‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬ما‭ ‬تبتغيه‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬ضروريات‭ ‬وكماليات‭! ‬وبالمقابل‭ ‬انظروا‭ ‬إلى‭ ‬الخواجات‭ ‬التعساء‭: ‬ديفيد‭ ‬بلانكيت‭ ‬وبشهادة‭ ‬محبيه‭ ‬وخصومه‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬وزير‭ ‬للتربية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فانخفضت‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬والهجرة‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬ولكنه‭ ‬أرغم‭ ‬على‭ ‬الاستقالة؟‭ ‬لماذا؟‭ ‬لأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬نكراء،‭ ‬تخيلوا‭ ‬أنه‭ ‬بلا‭ ‬أدنى‭ ‬حياء‭ ‬منح‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬لفلبينية‭ ‬لتعمل‭ ‬مربية‭ ‬عند‭ ‬عشيقته‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وحكاية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لوزير‭ ‬بريطاني‭ ‬عشيقة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عشيق‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬عيباً‭. ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬شيء‭! ‬عادي‭! ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬تأشيرة‭ ‬لمربية‭ ‬فلبينية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬19‭ ‬يوماً‭ ‬فهذه‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬وهكذا‭ ‬طار‭ ‬السيد‭ ‬بلانكيت،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬البريطانيون‭ ‬يفهمون‭ ‬أهمية‭ ‬الواسطة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬الحياة‭ ‬لتمت‭ ‬ترقية‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭. ‬

وواقع‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬يستطيع‭ ‬الأوروبيون‭ ‬والأمريكان‭ ‬أن‭ ‬يتعلموها‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العرب‭: ‬انظر‭ ‬مثلاً‭ ‬إلى‭ ‬البهدلة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬انتخابات‭ ‬لتجديد‭ ‬ولايته،‭ ‬فيتعرض‭ ‬المسكين‭ ‬لسيل‭ ‬من‭ ‬الشتائم،‭ ‬ويضطر‭ ‬إلى‭ ‬التنقل‭ ‬بالطائرات‭ ‬والباصات‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬مستجدياً‭ ‬أصوات‭ ‬الناخبين،‭ ‬وينفق‭ ‬قرابة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬ولو‭ ‬استعان‭ ‬بالخبراء‭ ‬العرب‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬بيته‭ ‬إلا‭ ‬للتلويح‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬‮«‬البلكونة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬ينام‭ ‬ويصحو‭ ‬ليجد‭ ‬أن‭ ‬الشعب،‭ ‬الأحياء‭ ‬منهم‭ ‬والأموات،‭ ‬منحوه‭ ‬أصواتهم‭ ‬وثقتهم،‭ ‬وإذا‭ ‬احتج‭ ‬المرشح‭ ‬الخصم‭ ‬فالخبراء‭ ‬العرب‭ ‬‮«‬جاهزون‮»‬‭: ‬يمكن‭ ‬محاكمة‭ ‬الخصم‭ ‬بتهمة‭ ‬الخيانة‭ ‬العظمى‭ ‬أو‭ ‬الخيانة‭ ‬الزوجية،‭ ‬ويجوز‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬المرشح‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬نفسي‭ ‬بالصدمات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬لأنه‭ ‬تجرأ‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬الذات‭ ‬الرئاسية‮»‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬بحيث‭ ‬ينافس‭ ‬الرئيس‭ ‬نفسه

ولكن‭ ‬الغرب‭ ‬ظلم‭ ‬نفسه،‭ ‬وظلمنا‭ ‬عندما‭ ‬أساء‭ ‬الظن‭ ‬بخبراتنا،‭ ‬بل‭ ‬صارت‭ ‬أكثر‭ ‬سلعنا‭ ‬رواجاً‭ ‬وهي‭ ‬الرقص‭ ‬الشرقي‭ ‬نهبا‭ ‬للراقصات‭ ‬الروسيات‭ ‬والأوكرانيات،‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬فساد‭ ‬ذوق‭ ‬الغربيين‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬واحدة‭ ‬اسمها‭ ‬كروبسكاياوفا‭ ‬كارمانيلوفيتش‭ ‬راقصة؟‭ ‬عندنا‭ ‬فيفي‭ ‬ولوسي‭ ‬ودينا‭. ‬أسماء‭ ‬تشرح‭ ‬الصدر‭ ‬وجميعهن‭ ‬من‭ ‬اللافقاريات‭ (‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬الفصيلة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليها‭ ‬الديدان‭) ‬بدليل‭ ‬أن‭ ‬الواحدة‭ ‬منهن‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تثني‭ ‬جسمها‭ ‬180‭ ‬درجة‭.‬

وعودٌ‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬ضد‭ ‬محاربة‭ ‬الواسطة،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيوقف‭ ‬دولاب‭ ‬العمل‭ ‬عندنا،‭ ‬فمقولة‭ ‬‮«‬خير‭ ‬الأمور‭ ‬الواسطة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬القانون‭ ‬الذهبي‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬الأمور‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭: ‬أنت‭ ‬واسطتي‭ ‬لمنح‭ ‬ولدي‭ ‬وظيفة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأنا‭ ‬أتوسط‭ ‬لك‭ ‬لدى‭ ‬ابن‭ ‬عمي‭ ‬كي‭ ‬ترسو‭ ‬عليك‭ ‬مناقصة‭ ‬ويفوز‭ ‬بـ«عطاء‮»‬،‭ ‬وينال‭ ‬ابن‭ ‬عمي‭ ‬عمولة،‭ ‬كي‭ ‬تتسنى‭ ‬له‭ ‬الاستعانة‭ ‬بآخر‭ ‬لاستيراد‭ ‬مبيدات‭ ‬محظورة،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬منشأة‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬واسط‭ ‬بن‭ ‬عطاء‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحريك‭ ‬دبوس‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬بدون‭ ‬تدخل‭ ‬مباشر‭ ‬منه‭.‬

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