إنه وقت الحقيقة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬اليوم‭ ‬يبحث‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭! ‬أين‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وحيث‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬قوة‭ ‬طاغية،‭ ‬والمعلومات‭ ‬أصبحت‭ ‬أغلى‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يموج‭ ‬بالأحداث‭ ‬والمتناقضات‭ ‬والكوارث‭ ‬والتحليلات؟‭! ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأسئلة‭ ‬المقلقة‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬البشرية‭ ‬كل‭ ‬يوم؟‭! ‬لماذا‭ ‬يعمل‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬وتعداد‭ ‬السكان،‭ ‬وقلب‭ ‬الفطرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمنظومة‭ ‬العقلية‭ ‬والأخلاقية؟‭! ‬لماذا‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الشائع‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحروب‭ ‬البيولوجية‭ ‬والمناخية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬سلاح‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬البشرية؟‭! ‬ما‭ ‬مصير‭ ‬الجنس‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحدث؟‭!‬

{ ‭ ‬الكاتب‭ ‬‮«‬جورج‭ ‬أورويل‮»‬‭ ‬وصف‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬حول‭ ‬المستقبل‭ ‬وما‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ (‬المتحكمون‭) ‬بأنهم‭ ‬يريدونه‭ ‬أي‭ ‬المستقبل‭ (‬حذاء‭ ‬يضع‭ ‬ختمه‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬البشري‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭)! ‬ورغم‭ ‬قسوة‭ ‬هذا‭ ‬الوصف‭ ‬وقِدمه،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ومنذ‭ ‬دخول‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬الألفية‭ ‬الثالثة‮»‬‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يُراد‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬المواضيع‭ ‬المتداولة‭ ‬حول‭ ‬المخططات‭ ‬والأجندات‭ ‬وأهداف‭ (‬النخبة‭ ‬العالمية‭) ‬سائدة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬ومتسيّدة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المواضيع‭ ‬الأخرى‭ ‬العالمية‭! ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬يخص‭ ‬الجنس‭ ‬البشري‭ ‬ووجوده‭ ‬ومصيره‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬المعرفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬قوة،‭ ‬فهي‭ ‬وحدها‭ ‬التي‭ ‬تقرّب‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وتحولها‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬مضادة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬بالهيمنة‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بفناء‭ ‬أغلب‭ ‬الجنس‭ ‬البشري‭! ‬ولذلك‭ ‬فهذه‭ ‬السنوات،‭ ‬هي‭ (‬السنوات‭ ‬الكاشفات‭) ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬سراً‭ ‬وخفيًّا‭! ‬حول‭ ‬من‭ ‬يحكم‭ ‬العالم‭ ‬حقاً‭! ‬وحول‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬باسم‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬و«النفعية‭ ‬الأنانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يحركها‭ ‬من‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وقوة‭ ‬المال‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬وفي‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلم‭ ‬والتكنولوجيا‭!‬

‮«‬زمن‭ ‬السرّية‮»‬‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانتهاء،‭ ‬ولكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة‭ ‬لفرملة‭ ‬من‭ ‬يزيفّها‭ ‬ويمارس‭ ‬التضليل‭ ‬حولها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬بشري‭ ‬متوحد‮»‬‭! ‬وسائط‭ ‬الإعلام‭ ‬المسيطر‭ ‬عليها‭ ‬لن‭ ‬تعطي‭ ‬الناس‭ ‬الحقائق،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬أدوات‭ ‬تضليل‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬خاصة‭ ‬وقد‭ ‬اكتسبت‭ ‬قوة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬المعلومة‭ ‬والأفكار‭ ‬والمفاهيم‭!‬

{ ‭ ‬وقد‭ ‬حبانا‭ ‬الله‭ ‬عقولاً‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬التفريق‭ ‬بين‭ ‬الحق‭ ‬والباطل،‭ ‬وقوة‭ ‬حدسية،‭ ‬واستشعار‭ ‬القلب‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬صحيح،‭ ‬فالإنسان‭ ‬يشعر‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬قلبه‭ ‬وروحه‭ ‬وكيانه‭ ‬الأعمق‭! ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوحّد‭ ‬اليوم‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬الشعوب،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتحكم‭ (‬نخبة‭ ‬مجنونة‭ ‬حاكمة‭) ‬وهي‭ ‬أقلية‭ ‬القليل‭ ‬قياساً‭ ‬للبشرية‭! ‬هؤلاء‭ ‬يغرسون‭ ‬الخوف‭ ‬والتفرقة‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬والشعوب،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتوحد‭ ‬قواهم‭ ‬ويتوحّد‭ ‬وعيهم،‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حولهم‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الخداع‭ ‬والسرّية‮»‬‭ ‬أهم‭ ‬أسلحة‭ ‬الذين‭ ‬هدفهم‭ ‬فقط‭ ‬السلطة‭ ‬والنفوذ‭ ‬والقوة‭ ‬والهيمنة‭ ‬وجمع‭ ‬المال،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬كسره‭ ‬ورفع‭ ‬الحجاب‭ ‬عنه‭! ‬كلنا‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬تمزيق‭ ‬الأقنعة‭ ‬وكشف‭ ‬السرية‭ ‬وكشف‭ ‬آليات‭ ‬الخداع‭ ‬والتضليل‭ ‬‮«‬وزرع‭ ‬الخوف‭ ‬والمعلومات‭ ‬المربكة‭ ‬التي‭ ‬تشوش‭ ‬العقول،‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وحالياً‭ ‬حول‭ ‬الأوبئة‭ ‬والمناخ‭ ‬والمعلومات‭ ‬الكونية‭! ‬فتلك‭ ‬أساليبهم،‭ ‬وقد‭ ‬استشعروا‭ ‬انكشافها‭ ‬أمام‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولذلك‭ ‬قد‭ ‬يتخذون‭ ‬خطوة‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬لمنع‭ ‬المعلومات‭ ‬واكتشاف‭ ‬الحقيقة‭! ‬فهل‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬النت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يدور‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬سيتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬واقعة‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬مجرد‭ ‬فرضية؟‭! ‬نحن‭ ‬قريبون‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬معرفة‭ ‬ذلك،‭ ‬فالأمور‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهاياتها‭! ‬فهل‭ ‬بإمكان‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬إفشال‭ ‬المخططات‭ ‬الشيطانية؟‭!‬