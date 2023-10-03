(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
إعلان وزارة العمل ووزارة السياحة «أسماء» المؤسسات التدريبية التي تم سحب تراخيصها، و«أسماء» المطاعم التي تم وقف ترخيصها.. نظرا لمخالفتها القانون.. يؤكد الدور الرقابي والتوعية العامة.. كما يعزز التنافسية والعدالة في تلك القطاعات.
درس من نادي الاتحاد السعودي:
القوانين الرياضية الدولية ترفض زج السياسة في الرياضة، وكثيرا ما كنا نرى قيام حكم مباراة بمنح لاعب إنذارا لقيامه برفع صورة أو إشارة أو تعليق عنصري، وكثيرا ما تعاقب الاتحادات الرياضة الأندية أو المنتخبات التي تصدر جماهيرها هتافات أو لافتات سياسية في الملاعب الرياضية.
وبالتالي، فإن ما قام به نادي الاتحاد السعودي الرياضي بالأمس، بقرار الانسحاب من مباراة مع فريق أصفهان الإيراني لتعمد إدارة الملعب الإيراني هناك بوضع مجسم الإرهابي القاتل «قاسم سليماني» أمام مدخل الملعب، يعد قرارا سليما، رياضيا ووطنيا، حاسما وواضحا.
الموقف السعودي الرياضي المشرف، موقف عام موحد في كل المؤسسات السعودية، إذ سبق أن تعمدت السلطات الإيرانية وضع صورة «سليماني» في قاعة كان يفترض أن تستضيف مؤتمرا صحفيا لوزارتي الخارجية السعودية والإيرانية، ولكن الموقف السعودي الحاسم برفض وجود تلك الصورة بما تحمله من رسائل سياسية رمزية فطن لها السعوديون جيدا، أجبر السلطات الإيرانية على تغيير القاعة.
تماما كما كان الموقف السعودي الواضح قبيل عودة افتتاح سفارتها في طهران، وقيام السلطات الإيرانية بإزالة لافتة اسم الشارع الذي يقع فيه مقر السفارة السعودية، والتي كانت تحمل اسم شخص «إرهابي متشدد آخر».
في مباراة نادي الاتحاد السعودي مع نادي أصفهان الإيراني على ملعب إيراني، رفض النادي السعودي النزول الى الملعب في ظل وجود «تمثال الإرهابي سليماني»، وأمام تعنت وإصرار الجهات الإيرانية المنظمة للمباراة على الإبقاء على التمثال، قرّر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي الانسحاب وعدم خوض المباراة.
وقد أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا أكد فيه إلغاء المباراة، وإحالة الأمر الى اللجان المختصة بالاتحاد، نظرا لإقحام الشأن السياسي في مباراة رياضية، واختراق الأنظمة واللوائح الرياضية.
وللعلم، فإن موقف نادي الاتحاد السعودي يشكل درسا في الوطنية، والحرص على احترام القوانين الرياضية التي ترفض إقحام الأمور السياسية فيها.. علما بأنه سبق لنادي الاتحاد السعودي أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا 2005، وحاليا هو متصدر مجموعته في البطولة، فيما يحل النادي الإيراني المركز الثالث.
فشكرا لنادي الاتحاد السعودي على الدرس الوطني.. والموقف المشرف، الذي يتسق مع المواقف السعودية الحاسمة في مثل هذه الأمور.
آخر السطر:
لماذا لا يتم تركيب كاميرات مراقبة ترصد مخالفات التعديات والإشغالات التي تتم عند بعض المحلات التجارية والأسواق الشعبية و«البسطات» في المساحات المفتوحة.. بدلا من الحملات الدورية التي ما إن تغادر المكان، حتى تعود الفوضى والعشوائية، والمخالفات والتعديات من جديد..؟
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