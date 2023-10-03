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درس من نادي الاتحاد السعودي

10/3/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬‮«‬أسماء‮»‬‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬تراخيصها،‭ ‬و«أسماء‮»‬‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬ترخيصها‭.. ‬نظرا‭ ‬لمخالفتها‭ ‬القانون‭.. ‬يؤكد‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬والتوعية‭ ‬العامة‭.. ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬التنافسية‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القطاعات‭.‬

درس‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭:‬

القوانين‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬ترفض‭ ‬زج‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نرى‭ ‬قيام‭ ‬حكم‭ ‬مباراة‭ ‬بمنح‭ ‬لاعب‭ ‬إنذارا‭ ‬لقيامه‭ ‬برفع‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬إشارة‭ ‬أو‭ ‬تعليق‭ ‬عنصري،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تعاقب‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضة‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬جماهيرها‭ ‬هتافات‭ ‬أو‭ ‬لافتات‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الرياضية‭.‬

وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬الرياضي‭ ‬بالأمس،‭ ‬بقرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬أصفهان‭ ‬الإيراني‭ ‬لتعمد‭ ‬إدارة‭ ‬الملعب‭ ‬الإيراني‭ ‬هناك‭ ‬بوضع‭ ‬مجسم‭ ‬الإرهابي‭ ‬القاتل‭ ‬‮«‬قاسم‭ ‬سليماني‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬الملعب،‭ ‬يعد‭ ‬قرارا‭ ‬سليما،‭ ‬رياضيا‭ ‬ووطنيا،‭ ‬حاسما‭ ‬وواضحا‭.‬

الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬الرياضي‭ ‬المشرف،‭ ‬موقف‭ ‬عام‭ ‬موحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬السعودية،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تعمدت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬وضع‭ ‬صورة‭ ‬‮«‬سليماني‮»‬‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬لوزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬والإيرانية،‭ ‬ولكن‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬الحاسم‭ ‬برفض‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬الصورة‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬سياسية‭ ‬رمزية‭ ‬فطن‭ ‬لها‭ ‬السعوديون‭ ‬جيدا،‭ ‬أجبر‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬القاعة‭.‬

تماما‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬الواضح‭ ‬قبيل‭ ‬عودة‭ ‬افتتاح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وقيام‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بإزالة‭ ‬لافتة‭ ‬اسم‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬السعودية،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬إرهابي‭ ‬متشدد‭ ‬آخر‮»‬‭.

في‭ ‬مباراة‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أصفهان‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬إيراني،‭ ‬رفض‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬النزول‭ ‬الى‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تمثال‭ ‬الإرهابي‭ ‬سليماني‮»‬،‭ ‬وأمام‭ ‬تعنت‭ ‬وإصرار‭ ‬الجهات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المنظمة‭ ‬للمباراة‭ ‬على‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬التمثال،‭ ‬قرّر‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬الانسحاب‭ ‬وعدم‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭.‬

وقد‭ ‬أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بيانا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة،‭ ‬وإحالة‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬نظرا‭ ‬لإقحام‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬رياضية،‭ ‬واختراق‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬الرياضية‭. ‬

وللعلم،‭ ‬فإن‭ ‬موقف‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬يشكل‭ ‬درسا‭ ‬في‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬القوانين‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬إقحام‭ ‬الأمور‭ ‬السياسية‭ ‬فيها‭.. ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬سبق‭ ‬لنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2005،‭ ‬وحاليا‭ ‬هو‭ ‬متصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬النادي‭ ‬الإيراني‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

فشكرا‭ ‬لنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬الدرس‭ ‬الوطني‭.. ‬والموقف‭ ‬المشرف،‭ ‬الذي‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬السعودية‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

لماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬ترصد‭ ‬مخالفات‭ ‬التعديات‭ ‬والإشغالات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والأسواق‭ ‬الشعبية‭ ‬و«البسطات‮»‬‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬المفتوحة‭.. ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬تغادر‭ ‬المكان،‭ ‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬الفوضى‭ ‬والعشوائية،‭ ‬والمخالفات‭ ‬والتعديات‭ ‬من‭ ‬جديد‭..‬؟

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