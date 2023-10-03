سقوط مروحية في خزان مياه ضخم بكوريا الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬المسؤولين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬المروحية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬الطيار‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬67‭ ‬عاما،‭ ‬تحطمت‭ ‬عقب‭ ‬سقوطها‭ ‬في‭ ‬الخزان‭ ‬بمدينة‭ ‬بوتشون،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬52‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬سول‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

‭ ‬وعثرت‭ ‬سلطات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬على‭ ‬الطيار‭ ‬ميتا‭ ‬داخل‭ ‬المروحية‭ ‬التي‭ ‬غمرتها‭ ‬مياه‭ ‬الخزان‭ ‬مساء‭ ‬بعد‭ ‬حشد‭ ‬الغواصين‭ ‬وقوارب‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لعملية‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬الخزان،‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬عمقه‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬و13‭ ‬مترا‭. ‬

وواجهت‭ ‬العملية‭ ‬صعوبة‭ ‬بسبب‭ ‬عمق‭ ‬الخزان‭ ‬والمياه‭ ‬العكرة‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬إن‭ ‬المروحية،‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬آيه‭ ‬إس‭ ‬350‮»‬،‭ ‬تحطمت‭ ‬أثناء‭ ‬فحص‭ ‬معداتها‭ ‬قبل‭ ‬نشرها‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الحرائق‭ ‬الموسمية‭. ‬

‭ ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬بالفيديو‭ ‬التقطها‭ ‬أشخاص‭ ‬قرب‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬المروحية‭ ‬وهي‭ ‬تدلي‭ ‬بدلو‭ ‬معلق‭ ‬بكابل‭ ‬في‭ ‬الخزان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬فجأة‭ ‬بشكل‭ ‬عمودي‭ ‬وتغمرها‭ ‬المياه‭ ‬جزئيا‭. ‬ثم‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬المروحية‭ ‬ان‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬وتسقط‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخزان‭.‬