كوب من الشاي يقلل من الإصابة بمرض السكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خلصت دراسة إلى أن تناول كوب من الشاي مفيد صحيا، حيث يقلل من خطر الاصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الخبراء يعتقدون أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة قوية وتأثيرات مضادة للالتهاب، وهو من شأنه أن يحسن الحساسية تجاه الأنسولين.
وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات كانت قوية بصورة خاصة في الشاي الأسود، وهو شاي قديم يخضع لعملية تخمير ميكروبي خلال عملية التصنيع.
وقد قام باحثون من جامعة
أديلايد في أستراليا وجامعة ساوث ايست في الصين بدراسة عادات تناول الشاي اليومية بين 1923 بالغا من الصين.
وكان من بين المشاركين أشخاص يتناولون الشاي بصورة دورية وآخرون يقومون بتناول نوع واحد فقط من الشاي.
وقام الباحثون بسؤال المشاركين عن عدد مرات تناول الشاي -ما بين عدم تناوله مطلقا، وتناوله في بعض الأحيان وتناوله غالبا ويوميا، كما تم سؤالهم عن نوع الشاي الذي يتناولونه مثل الأخضر والأسود أو الداكن أو أنواع أخرى من الشاي.
وتم بعد ذلك تحليل تلك البيانات على خلفية نتائج اختبارات كمية السكر في البول، ومقاومة الانسولين، ونسبة السكر في الدم، وهو ما يعرف بالنوع الثاني من السكري، والاستخدام الحالي للأدوية المضادة للسكري.
وارتبط تناول الشاي يوميا بزيادة
إفراز الجلوكوز البولي وانخفاض مقاومة الانسولين، مما يشير إلى انخفاض فرص أن يصبح المرء على وشك الاصابة بالسكري والاصابة بالنوع الثاني من المرض.
وأوضح الباحثون خلال عرضهم لنتائجهم أمام الرابطة الأوروبية لدراسة السكري في هامبورج بألمانيا أن الذين يتناولون كوبا من الشاي انخفضت لديهم خطورة الاصابة بالسكري بنسبة 15%، كما انخفضت نسبة الاصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشاي مطلقا.
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