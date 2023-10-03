كوب من الشاي يقلل من الإصابة بمرض السكري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الشاي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬أكسدة‭ ‬قوية‭ ‬وتأثيرات‭ ‬مضادة‭ ‬للالتهاب،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحسن‭ ‬الحساسية‭ ‬تجاه‭ ‬الأنسولين‭.

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وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأثيرات‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود،‭ ‬وهو‭ ‬شاي‭ ‬قديم‭ ‬يخضع‭ ‬لعملية‭ ‬تخمير‭ ‬ميكروبي‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التصنيع‭.

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وقد‭ ‬قام‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة

أديلايد‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬وجامعة‭ ‬ساوث‭ ‬ايست‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بدراسة‭ ‬عادات‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬اليومية‭ ‬بين‭ ‬1923‭ ‬بالغا‭ ‬من‭ ‬الصين‭.

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وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬أشخاص‭ ‬يتناولون‭ ‬الشاي‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬وآخرون‭ ‬يقومون‭ ‬بتناول‭ ‬نوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الشاي‭.

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وقام‭ ‬الباحثون‭ ‬بسؤال‭ ‬المشاركين‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ -‬ما‭ ‬بين‭ ‬عدم‭ ‬تناوله‭ ‬مطلقا،‭ ‬وتناوله‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬وتناوله‭ ‬غالبا‭ ‬ويوميا،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬سؤالهم‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬الشاي‭ ‬الذي‭ ‬يتناولونه‭ ‬مثل‭ ‬الأخضر‭ ‬والأسود‭ ‬أو‭ ‬الداكن‭ ‬أو‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الشاي‭. ‬

وتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تحليل‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نتائج‭ ‬اختبارات‭ ‬كمية‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬البول،‭ ‬ومقاومة‭ ‬الانسولين،‭ ‬ونسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالنوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السكري،‭ ‬والاستخدام‭ ‬الحالي‭ ‬للأدوية‭ ‬المضادة‭ ‬للسكري‭.

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وارتبط‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬يوميا‭ ‬بزيادة‮

‬إفراز‭ ‬الجلوكوز‭ ‬البولي‭ ‬وانخفاض‭ ‬مقاومة‭ ‬الانسولين،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬فرص‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬المرء‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الاصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬والاصابة‭ ‬بالنوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المرض‭.

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وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬خلال‭ ‬عرضهم‭ ‬لنتائجهم‭ ‬أمام‭ ‬الرابطة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لدراسة‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬بألمانيا‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬كوبا‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ ‬انخفضت‭ ‬لديهم‭ ‬خطورة‭ ‬الاصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬انخفضت‭ ‬نسبة‭ ‬الاصابة‭ ‬بالنوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭%‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالذين‭ ‬لا‭ ‬يتناولون‭ ‬الشاي‭ ‬مطلقا‭.

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