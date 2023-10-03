مستشفى الملكي يقيم فعالية ((القيادة الوردية)) للتوعية بسرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬التخصصي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ناماستي‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬والوقاية‭.‬

قال‭ ‬السيد‭ ‬روهيت‭ ‬سريفاستافا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفى‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬تنظيم‭ ‬حدث‭ ‬الرحلة‭ ‬الوردية‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬مهمتنا‭ ‬هي‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬معًا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬وإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وحضرت‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد،‭ ‬كضيفة‭ ‬مميزة‭. ‬كما‭ ‬حضرت‭ ‬السيدة‭ ‬نسرين‭ ‬دواني،‭ ‬ممثلة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬تميزه‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬الوردية‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لركوب‭ ‬قافلة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬نيسان‭ ‬الفاخرة،‭ ‬والتي‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬والأمل‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والناجين‭ ‬منه‭. ‬

وقد‭ ‬حظي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بدعم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجزيرة،‭ ‬طيبة،‭ ‬باث‭ ‬آند‭ ‬بيد،‭ ‬أوال‭ ‬ديري،‭ ‬ (somethingchocolatery) للشكولاته و (the macaron box).