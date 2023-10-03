مستشفى الملكي يقيم فعالية ((القيادة الوردية)) للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي أقيم أول أمس في مستشفى الملكي التخصصي في الرفاع حدث ملهم تحت عنوان «القيادة الوردية» بالتعاون مع نيسان يوسف المؤيد.
ويهدف هذا الحدث، الذي نظمه مستشفى الملكي التخصصي بالتعاون مع ناماستي البحرين، إلى رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وتأثيره على جميع أفراد الأسرة، وتعزيز الكشف المبكر والوقاية.
قال السيد روهيت سريفاستافا، الرئيس التنفيذي للمستشفى: «يسعدنا تنظيم حدث الرحلة الوردية».
وأضاف: «مهمتنا هي رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي، وتشجيع الكشف المبكر، ونعتقد أن الاجتماع معًا يمكن أن يؤدي إلى تغيير إيجابي وإحداث تغيير كبير».
وحضرت السيدة منى المؤيد العضو المنتدب لشركة يوسف خليل المؤيد، كضيفة مميزة. كما حضرت السيدة نسرين دواني، ممثلة مجلس إدارة الجزيرة، هذا الحدث مما زاد من تميزه.
وكانت «القيادة الوردية» فرصة رائعة لركوب قافلة رائعة من سيارات نيسان الفاخرة، والتي ترمز إلى الدعم والأمل لمرضى سرطان الثدي والناجين منه.
وقد حظي هذا الحدث بدعم هائل من مختلف الشركات بما في ذلك الجزيرة، طيبة، باث آند بيد، أوال ديري، (somethingchocolatery) للشكولاته و (the macaron box).
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