سيتي سنتر البحرين يطلق برنامج ((فيت سيتي)) لتدريبات اللياقة البدنية المجاني لزوّار المجمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن سيتي سنتر البحرين، وجهة الحياة العصرية والتسوق الرائدة في مملكة البحرين، إطلاق برنامج «فيت سيتي»، وهو برنامج اللياقة البدنية المتجدد والمجاني لزوار المول والذي يضمّ باقةً مشوّقة من المعسكرات التدريبية وتدريبات القوة والتمارين التي تعتمد على استخدام وزن الجسم ودروس اليوغا بالتعاون مع «فيتنس فيرست».
كل يوم اثنين وأربعاء وسبت من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحاً، يمكن لجميع زوار المركز التجاري الاستفادة من فرصة المشاركة في «فيت سيتي» والتعلّم من المدربين المحترفين من فيتنس فيرست بشكل مجاني لتجربة تجمع ما بين التسوق عالمي المستوى وممارسة التمارين الرياضية المفعمة بالحيوية والنشاط لمدة ساعة في قلب الوجهة الأكثر شعبية في البحرين.
وتعليقاً على مبادرة «فيت سيتي»، قال دعيج الرميحي المدير التنفيذي في سيتي سنتر البحرين: «يسعدنا إطلاق برنامج» فيت سيتي «الجديد كلياً في سيتي سنتر البحرين والذي يهدف إلى توحيد المجتمع في البحرين حول هدف تحقيق مستقبل أكثر صحّة والتمتّع بلياقة بدنية أفضل. وتماشياً مع رؤية ماجد الفطيم لمستقبل مستدام، تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في إطار سعينا إلى التأثير إيجاباً في مجتمعاتنا».
وأضاف: «الصحّة والعافية ركائز أساسية نسلّط عليها الضوء في سيتي سنتر البحرين كما في المملكة بكافة مناطقها. وتشجع هذه المبادرة زوّار المول على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي مما يعزّز جمال الأجواء ويصفي إليها الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية التي تستقطب جميع الأعمار. وبفضل مبادرات مثل «فيت سيتي» تنجح دائماً مجموعة «ماجد الفطيم «في تقديم تجارب اجتماعية قوية وفريدة من نوعها باستمرار، وأنا على ثقة من أن عملائنا سيستفيدون بشكل كبير من هذا النشاط الحصري في سيتي سنتر البحرين.»
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