سيتي سنتر البحرين يطلق برنامج ((فيت سيتي)) لتدريبات اللياقة البدنية المجاني لزوّار المجمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كل‭ ‬يوم‭ ‬اثنين‭ ‬وأربعاء‭ ‬وسبت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬وحتى‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً،‭ ‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬زوار‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيت‭ ‬سيتي‮»‬‭ ‬والتعلّم‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬فيتنس‭ ‬فيرست‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭ ‬لتجربة‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التسوق‭ ‬عالمي‭ ‬المستوى‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬المفعمة‭ ‬بالحيوية‭ ‬والنشاط‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الوجهة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬فيت‭ ‬سيتي‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‮»‬‭ ‬فيت‭ ‬سيتي‭ ‬‮«‬الجديد‭ ‬كلياً‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬هدف‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬صحّة‭ ‬والتمتّع‭ ‬بلياقة‭ ‬بدنية‭ ‬أفضل‭. ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬لمستقبل‭ ‬مستدام،‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعينا‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الصحّة‭ ‬والعافية‭ ‬ركائز‭ ‬أساسية‭ ‬نسلّط‭ ‬عليها‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بكافة‭ ‬مناطقها‭. ‬وتشجع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬زوّار‭ ‬المول‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬نشط‭ ‬وصحي‭ ‬مما‭ ‬يعزّز‭ ‬جمال‭ ‬الأجواء‭ ‬ويصفي‭ ‬إليها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬والطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭. ‬وبفضل‭ ‬مبادرات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬فيت‭ ‬سيتي‮»‬‭ ‬تنجح‭ ‬دائماً‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬‮«‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬اجتماعية‭ ‬قوية‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬باستمرار،‭ ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عملائنا‭ ‬سيستفيدون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬الحصري‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭.‬‮»‬