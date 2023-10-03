فندق الخليج البحرين ينظم يوما رائعا لأطفال ابتسامة

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- Akhbar Al Khaleej) في مبادرة حميمة، نظم فندق الخليج البحرين للمؤتمرات وسبا مؤخرًا يومًا من المرح والإثارة لأطفال ابتسامة. و«ابتسامة»، هي مبادرة من جمعية المستقبل الشبابية، مكرسة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم في البحرين.
ففي يوم الخميس 21 سبتمبر، رحب فريق الرعاية بالفندق بهؤلاء الأبطال الشباب في يوم مليء باللحظات التي لا تنسى. بدأت الفعالية بقيام طهاة الفندق الموهوبين بإعداد قائمة خاصة لإسعاد الصغار. وما جعل هذه التجربة رائعة حقًا هو أن الأطفال أتيحت لهم فرصة فريدة للتفاعل مع الطهاة، وابتكار روائع الطهي الخاصة بهم.
واستمر اليوم بعرض أفلام الكارتون المحبوبة، التي أسرت انتباه جمهور الصغار ورسمت البسمة في كل مكان. ولجعل هذا اليوم أكثر خصوصية، تم تقديم هدايا سخية للأطفال، لإسعادهم وحصولهم على ذكريات جميلة عن الوقت الذي قضوه في فندق الخليج البحرين.
وتم تنظيم أنشطة مختلفة لتلبية اهتمامات الأطفال، بما في ذلك الطاولات المزودة بكتب التلوين والأقلام، وتنس الطاولة لأولئك الذين يبحثون عن شيء من المرح الرياضي، وقلعة القفز القابلة للنفخ التي توفر ساعات من الضحك واللعب.
وأعرب حميد علي المدير العام بفندق الخليج البحرين التزامًا عميقًا برد الجميل للمجتمع وخلق لحظات من الفرح لمن يحتاجه.
حيث يجسد هذا الحدث تفاني الفندق في إحداث تأثير إيجابي في البحرين وتعزيز السعادة في حياة أطفال سمايل.
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