فندق الخليج البحرين ينظم يوما رائعا لأطفال ابتسامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ففي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬21‭ ‬سبتمبر،‭ ‬رحب‭ ‬فريق‭ ‬الرعاية‭ ‬بالفندق‭ ‬بهؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مليء‭ ‬باللحظات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭. ‬بدأت‭ ‬الفعالية‭ ‬بقيام‭ ‬طهاة‭ ‬الفندق‭ ‬الموهوبين‭ ‬بإعداد‭ ‬قائمة‭ ‬خاصة‭ ‬لإسعاد‭ ‬الصغار‭. ‬وما‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬رائعة‭ ‬حقًا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬أتيحت‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الطهاة،‭ ‬وابتكار‭ ‬روائع‭ ‬الطهي‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬

واستمر‭ ‬اليوم‭ ‬بعرض‭ ‬أفلام‭ ‬الكارتون‭ ‬المحبوبة،‭ ‬التي‭ ‬أسرت‭ ‬انتباه‭ ‬جمهور‭ ‬الصغار‭ ‬ورسمت‭ ‬البسمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭. ‬ولجعل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬خصوصية،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هدايا‭ ‬سخية‭ ‬للأطفال،‭ ‬لإسعادهم‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬ذكريات‭ ‬جميلة‭ ‬عن‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قضوه‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬مختلفة‭ ‬لتلبية‭ ‬اهتمامات‭ ‬الأطفال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطاولات‭ ‬المزودة‭ ‬بكتب‭ ‬التلوين‭ ‬والأقلام،‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقلعة‭ ‬القفز‭ ‬القابلة‭ ‬للنفخ‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الضحك‭ ‬واللعب‭.‬

وأعرب‭ ‬حميد‭ ‬علي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬التزامًا‭ ‬عميقًا‭ ‬برد‭ ‬الجميل‭ ‬للمجتمع‭ ‬وخلق‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬لمن‭ ‬يحتاجه‭. ‬

حيث‭ ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تفاني‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬السعادة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬أطفال‭ ‬سمايل‭.‬