رياضيو الإمارات ينتظرون انطلاق منافسات الجوجيتسو لتأكيد تفوقهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كثف‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬الاماراتي‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬استعداداتهم‭ ‬لانطلاق‭ ‬المنافسات،‭ ‬بطموح‭ ‬مواصلة‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬فصولها‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬منغوليا‭ ‬وكازاخسان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حصد‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬مبارك‭ ‬المنهالي،‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬البيان‭ ‬الاماراتية‭: ‬يحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الإعداد‭ ‬النفسي‭ ‬والبدني‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسات،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬المشرف،‭ ‬ونثق‭ ‬بقدرة‭ ‬أبطالنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭.‬

كما‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬فيصل‭ ‬الكتبي،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الاماراتي‭ ‬الفائز‭ ‬بذهبية‭ ‬وزن‭ ‬94‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬قوله‭: ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬وضاعفنا‭ ‬من‭ ‬تدريباتنا‭ ‬كما‭ ‬ونوعا،‭ ‬فالمشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬فرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬بل‭ ‬للفوز‭ ‬وتحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭.‬

وتابع‭: ‬تأتي‭ ‬إنجازاتنا‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬التي‭ ‬توّجه‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬المناسبين‭ ‬للرياضيين،‭ ‬والجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للجوجيستو،‭ ‬ما‭ ‬يمنحني‭ ‬دافعا‭ ‬قويا‭ ‬للفوز‭ ‬مجددا‭ ‬بذهبية‭ ‬البطولة‭ ‬وتعزيز‭ ‬رصيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الاماراتية‭ ‬بلقيس‭ ‬عبدالله،‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬بوزن‭ ‬45‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬عالم‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منغوليا‭ ‬وكازاخستان‭: ‬فخورة‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬التاريخية،‭ ‬وسنعمل‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬وترسيخ‭ ‬تميزنا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وتسطير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬العالمية،‭ ‬وندرك‭ ‬جيدا‭ ‬مدى‭ ‬الآمال‭ ‬المعقودة‭ ‬علينا‭.‬

تضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬للرجال‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬خالد‭ ‬البلوشي‭ ‬وخالد‭ ‬الشحي‭ ‬ومحمد‭ ‬السويدي‭ ‬وسلطان‭ ‬جبر‭ ‬وفراج‭ ‬ومهدي‭ ‬العولقي‭ ‬وفيصل‭ ‬الكتبي‭ ‬وسعيد‭ ‬الكبيسي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬وبلقيس‭ ‬عبدالله‭ ‬وحمدة‭ ‬الشكيلي‭ ‬وحصة‭ ‬الشامسي‭ ‬وأسماء‭ ‬الحوسني‭ ‬وشمسة‭ ‬العامري‭ ‬وهيا‭ ‬الجهوري‭ ‬وشما‭ ‬الكلباني‭ ‬ومهرة‭ ‬محفوظ‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭.‬