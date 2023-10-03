رياضيو الإمارات ينتظرون انطلاق منافسات الجوجيتسو لتأكيد تفوقهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينتظر رياضيو الإمارات انطلاق منافسات الجوجيتسو يوم غد الخميس، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في هانغتشو بالصين حتى الثامن من أكتوبر الجاري، لتأكيد تفوقهم القاري والعالمي وتعزيز ترتيب بلادهم في جدول الميداليات.
كثف لاعبو المنتخب الاماراتي للجوجيتسو استعداداتهم لانطلاق المنافسات، بطموح مواصلة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية، والتي كان آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم في منغوليا وكازاخسان، فضلا عن حصد لقب بطولة آسيا في تايلاند مطلع العام الحالي.
وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تصريح نقلته صحيفة البيان الاماراتية: يحرص الاتحاد على بذل قصارى جهده لضمان أعلى مستويات الإعداد النفسي والبدني للاعبي المنتخب للدخول في أجواء المنافسات، ونسعى إلى تقديم الأداء المشرف، ونثق بقدرة أبطالنا على تحقيق إنجازات غير مسبوقة.
كما نقلت عن فيصل الكتبي، لاعب المنتخب الاماراتي الفائز بذهبية وزن 94 كلغ في آسياد جاكرتا 2018 قوله: ملتزمون بمواصلة مسيرة منتخبنا الحافلة بالإنجازات، وضاعفنا من تدريباتنا كما ونوعا، فالمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية ليست مجرد فرصة للتنافس بل للفوز وتحطيم الأرقام القياسية.
وتابع: تأتي إنجازاتنا بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي توّجه على الدوام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين للرياضيين، والجهود اللافتة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيستو، ما يمنحني دافعا قويا للفوز مجددا بذهبية البطولة وتعزيز رصيد منتخبنا من الميداليات.
من جهتها، قالت اللاعبة الاماراتية بلقيس عبدالله، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين بوزن 45 كلغ في بطولتي عالم بأقل من شهرين في كل من منغوليا وكازاخستان: فخورة بأن أكون جزءا من التجربة التاريخية، وسنعمل كفريق واحد لتحقيق النجاح وترسيخ تميزنا على مستوى العالم وتسطير مزيد من الإنجازات على خارطة الجوجيتسو العالمية، وندرك جيدا مدى الآمال المعقودة علينا.
تضم قائمة المنتخب الإماراتي للجوجيتسو للرجال كلا من: خالد البلوشي وخالد الشحي ومحمد السويدي وسلطان جبر وفراج ومهدي العولقي وفيصل الكتبي وسعيد الكبيسي في فئة الرجال، وبلقيس عبدالله وحمدة الشكيلي وحصة الشامسي وأسماء الحوسني وشمسة العامري وهيا الجهوري وشما الكلباني ومهرة محفوظ في فئة السيدات.
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