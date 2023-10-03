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الأردن يتخطى السعودية ويبلغ نصف نهائي كرة السلّة

10/3/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بتغلّبه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬76‭-‬57‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتفوّق‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬25‭-‬6،‭ ‬والثاني‭ ‬42‭-‬27،‭ ‬والثالث‭ ‬65‭-‬36،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭. ‬ونجح‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬على‭ ‬تايلاند‭ ‬97‭-‬63،‭ ‬البحرين‭ ‬84‭-‬60،‭ ‬والفيليبين‭ ‬87‭-‬62‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ولم‭ ‬تشفع‭ ‬النقاط‭ ‬الـ19‭ ‬للسعودي‭ ‬محمد‭ ‬السويلم‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬انتشال‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬من‭ ‬تأخره،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬أحمد‭ ‬الدويري‭ ‬أفضل‭ ‬المسجّلين‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬15‭ ‬لسامي‭ ‬بزيع‭ ‬و14‭ ‬نقطة‭ ‬للمجنس‭ ‬رونداي‭ ‬هوليس‭-‬جيفرسون‭.‬

وبات‭ ‬لمنتخب‭ ‬السلّة‭ ‬الأردني‭ ‬متابعين‭ ‬صينيين‭ ‬كثر‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬بفضل‭ ‬جيفرسون‭ ‬الذي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نسخة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أسطورة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬الراحل‭ ‬كوبي‭ ‬براينت،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الشبه‭ ‬الكبير‭ ‬بينهما‭ ‬ليس‭ ‬بالشكل‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬بسبب‭ ‬تأثر‭ ‬لاعب‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬السابق‭ ‬بأسلوب‭ ‬لعب‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬مامبا‮»‬‭. ‬

ويتطلع‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬العامين‭ ‬1986‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬و2006‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬ظهوره‭ ‬المخيب‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬كل‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭.‬

ويلتقي‭ ‬‮«‬صقور‭ ‬الأردن‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليابان‭ ‬والصين‭ ‬تايبيه‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬كازاخستان‭ ‬والإمارات‭ ‬وخسارة‭ ‬أمام‭ ‬إيران،‭ ‬قبل‭ ‬تجاوز‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

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