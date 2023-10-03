الأردن يتخطى السعودية ويبلغ نصف نهائي كرة السلّة

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- Akhbar Al Khaleej) هانغجو (الصين) - (أ ف ب): تأهل منتخب الأردن لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية، بتغلّبه على نظيره السعودي 76-57 في ربع النهائي أمس الثلاثاء.
وتفوّق المنتخب الأردني طوال فترات المباراة، حيث أنهى الربع الأول متقدماً 25-6، والثاني 42-27، والثالث 65-36، قبل أن يحسم المواجهة في الربع الأخير بفارق 19 نقطة. ونجح «النشامى» في تحقيق الفوز الرابع توالياً، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على تايلاند 97-63، البحرين 84-60، والفيليبين 87-62 ليتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة التي منحته التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي.
ولم تشفع النقاط الـ19 للسعودي محمد السويلم أفضل مسجّل في المباراة في انتشال «الأخضر» من تأخره، إذ كان أحمد الدويري أفضل المسجّلين في المنتخب الأردني مع 16 نقطة، في مقابل 15 لسامي بزيع و14 نقطة للمجنس رونداي هوليس-جيفرسون.
وبات لمنتخب السلّة الأردني متابعين صينيين كثر في الآسياد بفضل جيفرسون الذي يُنظر إليه على أنه «نسخة» عن أسطورة لوس أنجليس ليكرز الراحل كوبي براينت، نظراً إلى الشبه الكبير بينهما ليس بالشكل وحسب، بل بسبب تأثر لاعب بروكلين نتس السابق بأسلوب لعب «بلاك مامبا».
ويتطلع منتخب الأردن إلى تحقيق إنجاز أفضل من المركز الرابع الذي احتله مرتين في نسختي العامين 1986 في سيول و2006 في الدوحة.
ويسعى إلى تعويض ظهوره المخيب في مونديال الشهر الماضي حيث خسر كل مبارياته الثلاث في دور المجموعات إضافة إلى مباراتين أخريين في التصنيف.
ويلتقي «صقور الأردن» في الدور نصف النهائي الأربعاء مع الفائز من مباراة اليابان والصين تايبيه التي تقام في وقت لاحق الثلاثاء.
وكان المنتخب السعودي حلّ في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى بفوزين على كازاخستان والإمارات وخسارة أمام إيران، قبل تجاوز هونغ كونغ في الملحق المؤهل للدور ربع النهائي.
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