غزواني يمنح السعودية الذهبية الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هانغجو (الصين)
– (أ ف ب): أحرز العداء السعودي الشاب عيسى غزواني ذهبية سباق 800م امس الثلاثاء ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.
وسجّل غزواني (21 عاماً) زمن 1.48.05 دقيقة، متقدّماً على الهندي محمد أفصل بوليكالاكاث (1.48.43 د)، فيما نال العماني حسين الفارسي البرونزية بزمن (1.48.51 د).
وهذه هي الذهبية الثانية للسعودية في الدورة، بعد تتويج يوسف مسرحي في 400م، والخامسة بمختلف الألوان وكلها في ألعاب القوى.
وفيما أهدى غزواني الذهبية إلى والدته، قال الفارسي لقناة بي إن سبورتس: «كان سباقاً تكتيكياً، الجميع تربص في الخلف. تأخرنا أنا والسعودي (غزواني) ولعبنا على التكتيك. حاولنا رفع الإيقاع وتقدّمنا في آخر 100 أو 120 متراً».
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