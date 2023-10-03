غزواني يمنح السعودية الذهبية الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجّل‭ ‬غزواني‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬زمن‭ ‬1‭.‬48‭.‬05‭ ‬دقيقة،‭ ‬متقدّماً‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬محمد‭ ‬أفصل‭ ‬بوليكالاكاث‭ (‬1.48.43‭ ‬د‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬العماني‭ ‬حسين‭ ‬الفارسي‭ ‬البرونزية‭ ‬بزمن‭ (‬1.48.51‭ ‬د‭).‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬يوسف‭ ‬مسرحي‭ ‬في‭ ‬400م،‭ ‬والخامسة‭ ‬بمختلف‭ ‬الألوان‭ ‬وكلها‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

وفيما‭ ‬أهدى‭ ‬غزواني‭ ‬الذهبية‭ ‬إلى‭ ‬والدته،‭ ‬قال‭ ‬الفارسي‭ ‬لقناة‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‭: ‬‮«‬كان‭ ‬سباقاً‭ ‬تكتيكياً،‭ ‬الجميع‭ ‬تربص‭ ‬في‭ ‬الخلف‭. ‬تأخرنا‭ ‬أنا‭ ‬والسعودي‭ (‬غزواني‭) ‬ولعبنا‭ ‬على‭ ‬التكتيك‭. ‬حاولنا‭ ‬رفع‭ ‬الإيقاع‭ ‬وتقدّمنا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬100‭ ‬أو‭ ‬120‭ ‬متراً‮»‬‭.‬