((أحمر)) اليد ينافس على الذهبية الآسيوية غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رفعت‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الحصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالترتيب‭ ‬العام‭ ‬للميداليات،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬الصين‭ ‬مستضيف‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكنت‭ ‬العداءة‭ ‬أولكيمي‭ ‬اديكويا‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬حواجز‭ ‬سيدات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطعت‭ ‬المسافة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬54‭.‬45‭ ‬ثانية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ ‬30‭/‬28‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬لتتبقى‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬بالتتويج‭ ‬بأول‭ ‬ذهبية‭ ‬جماعية‭ ‬بالألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭.‬