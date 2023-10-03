((أحمر)) اليد ينافس على الذهبية الآسيوية غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحرين في صدارة الدول العربية بدورة الألعاب
رفعت ألعاب القوى الحصاد البحريني بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 من أكتوبر القادم إلى 7 ميداليات ذهبية، في صدارة الدول العربية بالترتيب العام للميداليات، وفي المركز الثاني خلف الصين مستضيف الدورة في منافسات ألعاب القوى، وذلك بعد أن تمكنت العداءة أولكيمي اديكويا من إحراز الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز سيدات، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 54.45 ثانية.
من جانب آخر تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب القطري، بعد أن تمكن من الانتصار على المنتخب الياباني بنتيجة 30/28 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس لحساب الدور نصف النهائي، لتتبقى خطوة واحدة نحو تحقيق أحمر اليد إنجازا كبيرا بالتتويج بأول ذهبية جماعية بالألعاب الآسيوية في تاريخ المملكة.
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