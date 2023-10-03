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أرمينيا تصادق على الانضمام إلى الجنائية الدولية.. وروسيا تدين قرارا ((خاطئا))

10/3/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يريفان‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬صادق‭ ‬برلمان‭ ‬أرمينيا‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬مداولات‭ ‬سريعة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرتها‭ ‬روسيا‭ ‬قرارا‭ ‬‮«‬خاطئا‮»‬،‭ ‬وتأتي‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬بين‭ ‬يريفان‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عملية‭ ‬أذربيجان‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورني‭ ‬كاراباخ‭. ‬

وكان‭ ‬الكرملين‭ ‬حذّر‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬عزم‭ ‬أرمينيا‭ ‬على‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬لاهاي‭ ‬مقرا،‭ ‬أصدرت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬

وتأتي‭ ‬المصادقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬يريفان‭ ‬وموسكو‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬ناجورني‭ ‬كاراباخ،‭ ‬وانتهت‭ ‬باستسلام‭ ‬الانفصاليين‭ ‬وفرار‭ ‬غالبية‭ ‬السكان‭ ‬الأرمن‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭ ‬بعد‭ ‬نزاع‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬امتد‭ ‬لعقود‭. ‬

وبنتيجة‭ ‬مداولات‭ ‬سريعة،‭ ‬صادق‭ ‬البرلمان‭ ‬الأرميني‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬بغالبية‭ ‬60‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬22‭. ‬

وقبيل‭ ‬التصويت،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬يغيشه‭ ‬كيراكوسيان‭ ‬‮«‬نقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬ضمانات‭ ‬إضافية‭ ‬لأرمينيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬محتمل‭ ‬لسلامة‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬ستعني‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اجتياح‭ ‬مقبل‭ ‬لأراضي‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬سيكون‭ (‬مسألة‭) ‬ضمن‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬رادع‮»‬‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬معادٍ‭.‬

وكانت‭ ‬أرمينيا‭ ‬وقعت‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1999‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تصادق‭ ‬عليه،‭ ‬معللة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬بتعارض‭ ‬بين‭ ‬بعض‭ ‬بنوده‭ ‬ودستورها‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تمّت‭ ‬إزالة‭ ‬هذه‭ ‬العقبات‭. ‬

وكانت‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬36‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬مقاعد،‭ ‬قد‭ ‬احتجت‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬وانسحبت‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة‭.‬

وسارعت‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬انتقاد‭ ‬القرار،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬لأرمينيا‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الأمني‭ ‬الإقليمي‭ ‬بقيادة‭ ‬موسكو‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬بأن‭ ‬مصادقة‭ ‬أرمينيا‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬صائب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭. ‬مازلنا‭ ‬نعتقد‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خاطئ‮»‬،‭ ‬مكررا‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬الرافض‭ ‬لمذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬بحق‭ ‬بوتين‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭ ‬تدرك‭ ‬بأن‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لأدوات‭ ‬منظمة‭ ‬معاهدة‭ ‬الأمن‭ ‬الجماعي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬موسكو‭ ‬ويضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجمهوريات‭ ‬السوفيتية‭ ‬السابقة‭. ‬

ورأى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬الطرف‭ ‬الأرميني‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الآليات،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

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