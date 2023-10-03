نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هانتر‭ ‬بايدن‭ (‬53‭ ‬عاما‭) ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬المفضلة‭ ‬للخصوم‭ ‬الجمهوريين‭ ‬لوالده‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بدءا‭ ‬بسلفه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرونه‭ ‬نقطة‭ ‬ضعف‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭. ‬

هو‭ ‬متهم‭ ‬بأنه‭ ‬كذب‭ ‬عندما‭ ‬ملأ‭ ‬استمارة‭ ‬لحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬نفى‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدمن‭ ‬مخدرات‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أقر‭ ‬به‭ ‬لاحقا‭. ‬

ودفع‭ ‬ببراءته‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬التهم‭ ‬اليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬ويلمنجتون‭ ‬في‭ ‬ديلاوير،‭ ‬الولاية‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬عائلة‭ ‬بايدن،‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬مقر‭ ‬المحكمة‭.

‬وكان‭ ‬محاميه‭ ‬أيب‭ ‬ديفيد‭ ‬لويل‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيدفع‭ ‬ببراءته‭ ‬وطلب‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬موكله‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭. ‬

لكن‭ ‬القاضي‭ ‬كريستوفر‭ ‬برك‭ ‬رفض‭ ‬ذلك‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المثول‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬هو‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬جنائي‭ ‬يمثل‭ ‬خلالها‭ ‬المتهم‭ ‬شخصيا‭ ‬في‭ ‬محكمتنا‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬غالبية‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬جديدة‭ ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬خلال‭ ‬مثوله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬إدانته،‭ ‬يواجه‭ ‬احتمال‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬كعقوبة‭ ‬قصوى‭ ‬لكن‭ ‬عمليا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملاحقات‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤدي‭ ‬وحدها‭ ‬الى‭ ‬السجن‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭. ‬

كان‭ ‬نجل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬توصل‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أول‭ ‬مع‭ ‬المدعي‭ ‬ديفيد‭ ‬فايس‭ ‬في‭ ‬ديلاوير‭ ‬يشمل‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬اتهامات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي‭ ‬وحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬كان‭ ‬ليجنبه‭ ‬السجن‭ ‬ومحاكمة‭ ‬محرجة‭ ‬له‭ ‬ولوالده‭ ‬ويتضمن‭ ‬اعترافه‭ ‬بالذنب‭.

‬إلا‭ ‬ان‭ ‬قاضية‭ ‬طعنت‭ ‬بقانونية‭ ‬الاتفاق‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬المدعون‭ ‬العامون‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬فايس‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬قد‭ ‬سقط‭. ‬

وأطلق‭ ‬الجمهوريون‭ ‬الذي‭ ‬يشكلون‭ ‬غالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬اجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬لعزل‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬نجله‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬متهمين‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بتغذية‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬الفساد‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بقوة‭.

‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يرد‭ ‬اسم‭ ‬هانتر‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬حول‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬وعائلته‭. ‬

ويأخذ‭ ‬عليه‭ ‬البرلمانيون‭ ‬المحافظون‭ ‬عقد‭ ‬صفقات‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والصين‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2017‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬والده‭ ‬واسمه‭.

‬كما‭ ‬يذهبون‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬نسب‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬مارسها‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬بصفته‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬للحصول‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬إقالة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأوكراني‭ ‬فيكتور‭ ‬تشوكين،‭ ‬الى‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مجموعة‭ ‬الغاز‭ ‬الاوكرانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لديها‭ ‬ابنه‭. ‬

ويتهم‭ ‬الجمهوريون‭ ‬الإدارة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بالقيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬لوقف‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬هانتر‭ ‬بايدن‭.‬