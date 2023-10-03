Wednesday, 04 October 2023 03:51 GMT

بنك ((إلى)) يعلن الفائز بجائزة الكنز لشهر يوليو 2023 بقيمة 50,000 دولار أمريكي

10/3/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬منحه‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬لشهر‭ ‬يوليو‭ ‬والبالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لعبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬طوق‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬المتوافر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬باختيار‭ ‬الفائز‭ ‬المحظوظ‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬الآلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬وبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬ومؤسسة‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭.‬

آل‭ ‬طوق‭ ‬هو‭ ‬متقاعدٌ‭ ‬بحريني،‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬ويستخدم‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬الفريدة‭ ‬والمزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيه‭. ‬وعندما‭ ‬تم‭ ‬إبلاغه‭ ‬بنبأ‭ ‬الفوز،‭ ‬لم‭ ‬يصدق‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وعلق‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬بالفوز‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬حصلنا‭ ‬أنا‭ ‬وأسرتي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬يعتزم‭ ‬آل‭ ‬طوق‭ ‬استغلال‭ ‬مبلغ‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تأثيث‭ ‬منزله‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬مصاريف‭ ‬تعليم‭ ‬ابنه‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وباعتباره‭ ‬أحد‭ ‬العملاء‭ ‬الأوفياء‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬ينوي‭ ‬آل‭ ‬طوق‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إيداع‭ ‬مدخراته‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬متمنيًا‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالجائزة‭.‬

وبمجرد‭ ‬إيداع‭ ‬مدخراتهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز،‭ ‬سيحظى‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭. ‬تُعتبر‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬يتم‭ ‬ادخارها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬كفرصة‭ ‬واحدة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الشهري‭. ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الكنز‮»‬‭ ‬النقدية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث