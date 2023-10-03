بنك ((إلى)) يعلن الفائز بجائزة الكنز لشهر يوليو 2023 بقيمة 50,000 دولار أمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬ABCABC

آل‭ ‬طوق‭ ‬هو‭ ‬متقاعدٌ‭ ‬بحريني،‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬ويستخدم‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬الفريدة‭ ‬والمزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيه‭. ‬وعندما‭ ‬تم‭ ‬إبلاغه‭ ‬بنبأ‭ ‬الفوز،‭ ‬لم‭ ‬يصدق‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وعلق‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬بالفوز‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬حصلنا‭ ‬أنا‭ ‬وأسرتي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬يعتزم‭ ‬آل‭ ‬طوق‭ ‬استغلال‭ ‬مبلغ‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تأثيث‭ ‬منزله‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬مصاريف‭ ‬تعليم‭ ‬ابنه‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وباعتباره‭ ‬أحد‭ ‬العملاء‭ ‬الأوفياء‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬ينوي‭ ‬آل‭ ‬طوق‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إيداع‭ ‬مدخراته‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬متمنيًا‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالجائزة‭.‬

وبمجرد‭ ‬إيداع‭ ‬مدخراتهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز،‭ ‬سيحظى‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭. ‬تُعتبر‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬يتم‭ ‬ادخارها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬كفرصة‭ ‬واحدة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الشهري‭. ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الكنز‮»‬‭ ‬النقدية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬