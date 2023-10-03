بنك ((إلى)) يعلن الفائز بجائزة الكنز لشهر يوليو 2023 بقيمة 50,000 دولار أمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك «إلى» منحه جائزة الكنز لشهر يوليو والبالغة قيمتها 50
, 000 دولار أمريكي لعبدالله أحمد آل طوق. وقد قام البنك الرقمي المتوافر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك
ABC ، باختيار الفائز المحظوظ بعد إجراء السحب الآلي، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة وبنك
ABC وبنك «إلى» ومؤسسة إرنست ويونغ.
آل طوق هو متقاعدٌ بحريني، يبلغ من العمر 50 عامًا ويستخدم تطبيق بنك «إلى» أفضل استخدام من خلال الاستفادة من جميع المنتجات الفريدة والمزايا الحصرية الموجودة فيه. وعندما تم إبلاغه بنبأ الفوز، لم يصدق الأمر في البداية، وعلق معبرًا عن فرحته بالفوز قائلًا: «حصلنا أنا وأسرتي على الجائزة في الوقت المناسب». يعتزم آل طوق استغلال مبلغ الجائزة في تأثيث منزله بالإضافة إلى دفع مصاريف تعليم ابنه الذي يدرس خارج مملكة البحرين.
وباعتباره أحد العملاء الأوفياء لبنك «إلى»، ينوي آل طوق الاستمرار في إيداع مدخراته في حساب الكنز، متمنيًا الفوز مرة أخرى بالجائزة.
وبمجرد إيداع مدخراتهم في حساب جائزة الكنز، سيحظى عملاء بنك «إلى» بفرصة الفوز بجوائز نقدية ضخمة. تُعتبر كل 50 د.ب يتم ادخارها في حساب الكنز كفرصة واحدة للدخول في السحب الشهري. يصل إجمالي جوائز «الكنز» النقدية لعام 2023 إلى 2.25 مليون دولار أمريكي.
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