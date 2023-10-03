الأمين العام للملكية للأعمال الإنسانية يعزي أسرة شهيد الواجب حمد الكـبـيـسي

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬والمساندة‭ ‬لأسرة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬واجبها‭ ‬الوطني‭ ‬والإنساني،‭ ‬تجاه‭ ‬أبطال‭ ‬الوطن‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬وضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

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