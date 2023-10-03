Wednesday, 04 October 2023 03:51 GMT

الأمين العام للملكية للأعمال الإنسانية يعزي أسرة شهيد الواجب حمد الكـبـيـسي

10/3/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتقديم‭ ‬تعازي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأسرة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬الكبيسي،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬البحرين‭ ‬وأمنها‭ ‬وأمانها،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأخيار،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬ومحبيهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬والمساندة‭ ‬لأسرة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬واجبها‭ ‬الوطني‭ ‬والإنساني،‭ ‬تجاه‭ ‬أبطال‭ ‬الوطن‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬وضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث