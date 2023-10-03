الأمين العام للملكية للأعمال الإنسانية يعزي أسرة شهيد الواجب حمد الكـبـيـسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قام الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم تعازي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لأسرة شهيد الواجب الوطني حمد الكبيسي، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه خلال تأديته الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن أجل رفعة البحرين وأمنها وأمانها، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأخيار، ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.
وأكد الدكتور مصطفى السيد أنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تقدم الدعم اللازم والمساندة لأسرة شهيد الواجب انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني، تجاه أبطال الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على أمن مملكتنا الغالية.
MENAFN03102023000055011008ID1107183112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.