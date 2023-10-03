وزير التنمية الاجتماعية يشارك في منتدى ذوي الإعاقة بتونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الرفيع المستوى حول «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032»، والذي يُقام برعاية فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وبتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الشؤون الاجتماعية وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية، والخبراء والمختصين في مجال الإعاقة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية انعقاد هذا المنتدى لمواصلة تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول والوفود المشاركة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المنتدى يعدّ فرصة للاطلاع على التجارب العربية في برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة الهامة بالمجتمع، تحقيقًا للتطلعات والرؤى الوطنية والعربية للنهوض بأوضاعهم اجتماعيًا واقتصاديًا.
كما تم تنظيم دورة غير عادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للنظر في المواضيع الاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستنعقد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى وزير التنمية الاجتماعية بالسيدة أليساندرا لوكاتيلي وزيرة شؤون الإعاقة في جمهورية إيطاليا، وأحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، حيث استعرض معهم فرص تعزيز التعاون في المواضيع ذات العلاقة بذوي الإعاقة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقًا لتكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع، ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
وناقش الوزراء العرب تبادل التجارب والخبرات العربية المعنية بتنفيذ 17 محورًا منبثقاً عن قرار القمة العربية 32 التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة في مايو الماضي، والمتعلقة بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية، إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية، حيث اطلعت الوفود المشاركة على التجارب الاجتماعية الرائدة في الجمهورية التونسية، لاسيما فيما يتعلق برعاية وإدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي لهم.
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