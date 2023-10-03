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وزير التنمية الاجتماعية يشارك في منتدى ذوي الإعاقة بتونس

10/3/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬‮«‬العقد‭ ‬العربي‭ ‬الثاني‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬2023‭-‬2032‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يُقام‭ ‬برعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التونسية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وبحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬والخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعاقة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬الهامة‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للتطلعات‭ ‬والرؤى‭ ‬الوطنية‭ ‬والعربية‭ ‬للنهوض‭ ‬بأوضاعهم‭ ‬اجتماعيًا‭ ‬واقتصاديًا‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬العرب‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الموريتانية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالسيدة‭ ‬أليساندرا‭ ‬لوكاتيلي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وأحمد‭ ‬مجدلاني‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬معهم‭ ‬فرص‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

ويهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أوضاع‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وإدماجهم‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ووضع‭ ‬تشريعات‭ ‬وسياسات‭ ‬للاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬

وناقش‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬العربية‭ ‬المعنية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬17‭ ‬محورًا‭ ‬منبثقاً‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬32‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالتشريعات‭ ‬والسياسات‭ ‬والخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والتربوية‭ ‬وضمان‭ ‬العيش‭ ‬باستقلالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية،‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برعاية‭ ‬وإدماج‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والتمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لهم‭. ‬

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