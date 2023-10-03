تدشين جمعية ((حياة أفضل.. مسؤوليتنا جميعا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيسا،‭ ‬خلود‭ ‬القطان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬مروة‭ ‬الهاشمي‭ ‬‮«‬الأمين‭ ‬المالي‮»‬‏،‭ ‬السيد‭ ‬سعيد‭ ‬العلوي‭ ‬‮«‬أمين‭ ‬السر‮»‬،‭ ‬رائد‭ ‬بو‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭.‬

‭ ‬وحصلت‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬البحرينية‭ ‬كأحدث‭ ‬الجمعيات‭ ‬المنضمة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬‏ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬‏‏1989‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬‏له‭. ‬‏‭.. ‬ونشر‭ ‬قرار‭ ‬الترخيص‭ ‬بالصحيفة‭ ‬الرسمية‭.‬

وقال‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بمناسبة‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬‮«‬نحمد‭ ‬الله‭ ‬أننا‭ ‬توفقنا‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬لخدمة‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭ ‬ونشكر‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬النور،‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بأن‭ ‬لها‭ ‬فكرا‭ ‬مختلفا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬حقيقية‭ ‬للناس‭ ‬واستشكاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬بسيطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬مستدامة‭ ‬وحياة‭ ‬أفضل‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭ ‬ولعائلاتهم،‭ ‬والمساهمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مسئولياته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وواجبه‭ ‬تجاه‭ ‬أهل‭ ‬المملكة‭ ‬الكرام‭ ‬والوطن‭ ‬الحبيب،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الجمعية‭ ‬لتحقيقها‭ ‬هي‭: ‬مساعدة‭

‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬للبدء‭ ‬بمشاريع‭ ‬تجارية‭ ‬بسيطة‭ ‬وتحويلها‭ ‬لأسر‭ ‬منتجة،‭ ‬مساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬وتشجيع‭ ‬روح‭ ‬التكافل‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الوجيه‭ ‬فؤاد‭ ‬إبراهيم‭ ‬كانو‭ ‬إن‭ ‬رؤية‭ ‬الجمعية‭ ‬ورسالتها‭ ‬وأهدافها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬التي‭ ‬ستقدمها‭ ‬لعموم‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تكشف‭ ‬مكنون‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الخيري‭ ‬الإنساني‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬واضح‭ ‬وجلي‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬المؤسسون‭ ‬عند‭ ‬خطوات‭ ‬التأسيس‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬قيم‭ (‬العطاء،‭ ‬الخير،‭ ‬الابتكار،‭ ‬الاستدامة،‭ ‬التنمية‭ ‬والعدالة‭).‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬إن‭ ‬الميزانية‭ ‬المتوقعة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬وخططها‭ ‬تقدر‭ ‬مبدئيا‭ ‬بحوالي‭ ‬‏150‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأولى،‭ ‬قابلة‭ ‬للزيادة‭ ‬وفق‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬وأعمالها‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ووفق‭ ‬التبرعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تسلمها‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الخير‭ ‬وأهل‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬