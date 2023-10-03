انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، الذي يعكس حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالاستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة وتطويرهم تأكيدا لدورهم في رفد مسارات التنمية وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يعود بالنفع على الوطن ونمائه. وتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 حتى يوم أمس الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر الحالي، حيث لقي التسجيل إقبالاً واسعاً من مختلف الموظفين بالقطاعات الحكومية، وبلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالدفعة التاسعة ما يقارب 2000 متقدم. وستخضع طلبات التسجيل للتقييم مروراً بمراحل المقابلات الشخصية واختبارات القدرات تمهيداً للاختيار النهائي لمنتسبي الدفعة التاسعة من البرنامج.
ويُعد برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أحد البرامج الطموحة التي تستقطب الطاقات الوطنية الشابة من العاملين بالقطاع العام لتثري خبراتها وتصقل مهاراتها من خلال دورات مكثفة على يد أبرز الخبراء لتمكينهم من طرق البحث والتحليل ومختلف المهارات القيادية، كما يتيح لهم البرنامج التعرف من قرب على آلية صنع السياسات الحكومية وتنفيذ البرامج المرتبطة ببرنامج الحكومة.
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