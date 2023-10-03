انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬لتثري‭ ‬خبراتها‭ ‬وتصقل‭ ‬مهاراتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورات‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬البحث‭ ‬والتحليل‭ ‬ومختلف‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬البرنامج‭ ‬التعرف‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببرنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

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