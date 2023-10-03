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انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

10/3/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الواعدة‭ ‬وتطويرهم‭ ‬تأكيدا‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬ونمائه‭. ‬وتم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬التسجيل‭ ‬إقبالاً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الموظفين‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2000‭ ‬متقدم‭. ‬وستخضع‭ ‬طلبات‭ ‬التسجيل‭ ‬للتقييم‭ ‬مروراً‭ ‬بمراحل‭ ‬المقابلات‭ ‬الشخصية‭ ‬واختبارات‭ ‬القدرات‭ ‬تمهيداً‭ ‬للاختيار‭ ‬النهائي‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬لتثري‭ ‬خبراتها‭ ‬وتصقل‭ ‬مهاراتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورات‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬البحث‭ ‬والتحليل‭ ‬ومختلف‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬البرنامج‭ ‬التعرف‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببرنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

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