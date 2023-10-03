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((التنسيقية)) تستعرض مستجدات الـبـرامـج الـوطـنـيـة للـتوظـيـف

10/3/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ465‭. ‬وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬ناقشت‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭) ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مستجدات‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ومقترحات‭ ‬تطويرها‭. ‬

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