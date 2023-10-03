((التنسيقية)) تستعرض مستجدات الـبـرامـج الـوطـنـيـة للـتوظـيـف
التاريخ
10/3/2023 7:11:36 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ465. وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن اللجنة التنسيقية ناقشت آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما اطلعت على آخر مستجدات برنامج التوازن المالي.
كما استعرضت اللجنة التنسيقية مستجدات البرامج الوطنية للتوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين ومقترحات تطويرها.
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