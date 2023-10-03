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مقتل ستة مقاتلين موالين لطهران في قصف ((يرجّح)) أنه إسرائيلي على شرق سوريا

10/3/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لإيران‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬رجّح‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنه‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬مجموعات‭ ‬مقاتلة‭ ‬تدعمها‭ ‬طهران‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭ ‬أعلنت‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬إصابة‭ ‬جنديين‭ ‬سوريين‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬مقاتلين‭ ‬غير‭ ‬سوريين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬يرجح‭ ‬أنه‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭-‬العراقية‮»‬‭. ‬

وتنتشر‭ ‬قوات‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬عراقية‭ ‬ومجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬بينها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬البوكمال‭ ‬والميادين‭. ‬ويقدر‭ ‬المرصد‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬تلك‭ ‬المجموعات‭ ‬بنحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عن‭ ‬ضربات‭ ‬أخرى‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ذاتها‭. ‬

وأوردت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬23:50‭ (‬20:50‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬‮«‬نفذ‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مواقع‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬عسكريين‭ ‬اثنين‭ ‬بجروح‭ ‬ووقوع‭ ‬بعض‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية‮»‬‭. ‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬جرح‭ ‬أربعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬تتمركز‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬جوية‭ ‬مع‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المستهدف‭.

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

وفي‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬جنديان‭ ‬سوريان‭ ‬جرّاء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬طرطوس‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬متشعب‭ ‬الأطراف،‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬

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