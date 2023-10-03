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لأول مرة بتاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه

10/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لأول‭ ‬مرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬أمريكا،‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أمس‭ ‬عزل‭ ‬رئيسه‭. ‬فقد‭ ‬صوّت‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الجمهوري‭ ‬مكارثي‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الممتدّ‭ ‬منذ‭ ‬234‭ ‬سنة،‭ ‬صوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بأغلبية‭ ‬216‭ ‬صوتاً‭ ‬مقابل‭ ‬210‭ ‬لصالح‭ ‬مذكرة‭ ‬طرحها‭ ‬الجناح‭ ‬المتشدّد‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬‮«‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬شاغراً‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تشرّع‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لخلافة‭ ‬ماكارثي‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬

وبعد‭ ‬التصويت،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬كيفين‭ ‬مكارثي،‭ ‬وتعيين‭ ‬باتريك‭ ‬ماكهنري‭ ‬رئيسا‭ ‬مؤقتا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأتت‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬بعدما‭ ‬أثار‭ ‬ماكارثي‭ ‬حفيظة‭ ‬الجناح‭ ‬اليميني‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬حزبه‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬لتمرير‭ ‬اتفاق‭ ‬مؤقت‭ ‬بشأن‭ ‬الموازنة‭ ‬لتجنّب‭ ‬إغلاق‭ ‬حكومي‭.‬

وقاد‭ ‬التحرّك‭ ‬عضو‭ ‬الكونجرس‭ ‬مات‭ ‬جايتس‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬مناهضا‭ ‬لماكارثي،‭ ‬فقدّم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬مذكرة‭ ‬لـ«إخلاء‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭.‬

ثم‭ ‬أجبرت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬على‭ ‬اتّخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬عليهم‭ ‬إنقاذ‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬جل‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬معارضة‭ ‬أجندتهم‭ ‬فيما‭ ‬يدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وفتح‭ ‬مؤخرا‭ ‬تحقيقا‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الذين‭ ‬بدورهم‭ ‬أعلنوا‭ ‬رفض‭ ‬إنقاذه‭.‬

وأتت‭ ‬المعركة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬إجراء‭ ‬لتجنّب‭ ‬إغلاق‭ ‬حكومي‭ ‬مكلف،‭ ‬بأغلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬عبر‭ ‬تمديد‭ ‬التمويل‭ ‬الفدرالي‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭.‬

وشعر‭ ‬المحافظون‭ ‬بالغضب‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬تحوّلا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ماكارثي‭ ‬الذي‭ ‬تعهّد‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬للتشريع‭ ‬المؤقت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬والاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بدعم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬وإعادة‭ ‬قضية‭ ‬الموازنة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬تتولاها‭ ‬اللجان‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ماكارثي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يحظى‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الحزبين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الليبراليين‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يفضّلون‭ ‬متابعة‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجمهوريين‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬لعزل‭ ‬مكارثي‭ ‬لتدخل‭ ‬العملية‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭.‬

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