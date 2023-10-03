منظمة: فتاة إيرانية في غيبوبة بعد تعرضها ((لاعتداء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لكن‭ ‬السلطات‭ ‬نفت‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬احتكاك‭ ‬بين‭ ‬الفتاة‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬رسمية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬فقدت‭ ‬الوعي‮»‬‭ ‬لانخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هنكَاو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بحقوق‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬‮«‬آرميتا‭ ‬كَراوند‭ ‬وهي‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭... ‬بسبب‭ ‬اعتداء‭ ‬جسدي‭ ‬حاد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ (‬إناث‭) ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬مترو‭ ‬طهران‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الاعتداء‭ ‬حصل‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬الشرطة‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ (‬من‭ ‬قبل‭ ‬كَراوند‭) ‬بالحجاب‭ ‬الإلزامي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬بالغة،‭ ‬ونقلت‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬فجر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬ترقد‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬أمنية‭: ‬‮«‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لأي‭ ‬كان‭ ‬بزيارتها،‭ ‬حتى‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شرق‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬أفادت‭ ‬الإثنين‭ ‬بأن‭ ‬مراسلتها‭ ‬مريم‭ ‬لطفي‭ ‬أوقفت‭ ‬لدى‭ ‬زيارتها‭ ‬مستشفى‭ ‬فجر‭ ‬لتغطية‭ ‬قضية‭ ‬كراوند،‭ ‬قبل‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

وتتحدر‭ ‬كراوند‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كرمنشاه‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأكراد‭. ‬

وأعادت‭ ‬الحادثة‭ ‬التذكير‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬بوفاة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬إثر‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭. ‬واتهم‭ ‬ناشطون‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬الشرطة‭ ‬بضرب‭ ‬أميني،‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬وفاتها‭ ‬كانت‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬سابقة‭. ‬

وأطلقت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬تراجعت‭ ‬حدتها‭ ‬أواخر‭ ‬2022‭.‬

وتداول‭ ‬مستخدمون‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬يظهر‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الإناث‭ ‬بدفع‭ ‬كراوند‭ ‬لداخل‭ ‬إحدى‭ ‬عربات‭ ‬قطار‭ ‬الأنفاق‭. ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬كراوند‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تغطي‭ ‬رأسها‭ ‬بحجاب‭. ‬

ونفى‭ ‬مدير‭ ‬قطارات‭ ‬الأنفاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مسعود‭ ‬درستي‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬لفظي‭ ‬أو‭ ‬جسدي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطالبة‭ ‬كَراوند‭ ‬و«الركاب‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المترو‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الشائعات‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬المترو‭... ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬ولقطات‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ (‬في‭ ‬المحطة‭) ‬تدحضها‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬حلول‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لوفاة‭ ‬أميني،‭ ‬اتهمت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬خارج‭ ‬إيران‭ ‬السلطات‭ ‬بتكثيف‭ ‬‮«‬القمع‮»‬‭ ‬وشنّ‭ ‬حملة‭ ‬توقيف‭ ‬لشخصيات‭ ‬وناشطين‭ ‬وأقارب‭ ‬أشخاص‭ ‬قضوا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬

وقتل‭ ‬المئات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬بينما‭ ‬تمّ‭ ‬توقيف‭ ‬الآلاف،‭ ‬وفق‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬بحق‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬المدانين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متصلة‭ ‬بالتحركات‭.‬