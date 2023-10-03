Wednesday, 04 October 2023 03:50 GMT

منظمة: فتاة إيرانية في غيبوبة بعد تعرضها ((لاعتداء))

10/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخلت‭ ‬فتاة‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬‮«‬لاعتداء‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬محطات‭ ‬قطار‭ ‬الأنفاق‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬أمس‭. ‬

لكن‭ ‬السلطات‭ ‬نفت‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬احتكاك‭ ‬بين‭ ‬الفتاة‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬رسمية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬فقدت‭ ‬الوعي‮»‬‭ ‬لانخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هنكَاو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بحقوق‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬‮«‬آرميتا‭ ‬كَراوند‭ ‬وهي‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭... ‬بسبب‭ ‬اعتداء‭ ‬جسدي‭ ‬حاد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ (‬إناث‭) ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬مترو‭ ‬طهران‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الاعتداء‭ ‬حصل‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬الشرطة‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ (‬من‭ ‬قبل‭ ‬كَراوند‭) ‬بالحجاب‭ ‬الإلزامي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬بالغة،‭ ‬ونقلت‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬فجر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬ترقد‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬أمنية‭: ‬‮«‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لأي‭ ‬كان‭ ‬بزيارتها،‭ ‬حتى‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شرق‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬أفادت‭ ‬الإثنين‭ ‬بأن‭ ‬مراسلتها‭ ‬مريم‭ ‬لطفي‭ ‬أوقفت‭ ‬لدى‭ ‬زيارتها‭ ‬مستشفى‭ ‬فجر‭ ‬لتغطية‭ ‬قضية‭ ‬كراوند،‭ ‬قبل‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

وتتحدر‭ ‬كراوند‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كرمنشاه‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأكراد‭. ‬

وأعادت‭ ‬الحادثة‭ ‬التذكير‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬بوفاة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬إثر‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭. ‬واتهم‭ ‬ناشطون‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬الشرطة‭ ‬بضرب‭ ‬أميني،‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬وفاتها‭ ‬كانت‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬سابقة‭. ‬

وأطلقت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬تراجعت‭ ‬حدتها‭ ‬أواخر‭ ‬2022‭.‬

وتداول‭ ‬مستخدمون‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬يظهر‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الإناث‭ ‬بدفع‭ ‬كراوند‭ ‬لداخل‭ ‬إحدى‭ ‬عربات‭ ‬قطار‭ ‬الأنفاق‭. ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬كراوند‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تغطي‭ ‬رأسها‭ ‬بحجاب‭. ‬

ونفى‭ ‬مدير‭ ‬قطارات‭ ‬الأنفاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مسعود‭ ‬درستي‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬لفظي‭ ‬أو‭ ‬جسدي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطالبة‭ ‬كَراوند‭ ‬و«الركاب‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المترو‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الشائعات‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬المترو‭... ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬ولقطات‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ (‬في‭ ‬المحطة‭) ‬تدحضها‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬حلول‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لوفاة‭ ‬أميني،‭ ‬اتهمت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬خارج‭ ‬إيران‭ ‬السلطات‭ ‬بتكثيف‭ ‬‮«‬القمع‮»‬‭ ‬وشنّ‭ ‬حملة‭ ‬توقيف‭ ‬لشخصيات‭ ‬وناشطين‭ ‬وأقارب‭ ‬أشخاص‭ ‬قضوا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬

وقتل‭ ‬المئات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬بينما‭ ‬تمّ‭ ‬توقيف‭ ‬الآلاف،‭ ‬وفق‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬بحق‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬المدانين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متصلة‭ ‬بالتحركات‭.‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث