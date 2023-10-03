خلال استقبال جلالته عائلتي الشهيدين حمد الكبيسي وآدم نصيبالملك: كل واحد من شهدائنا الأبطال موضع اعتزازنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وهبوا أرواحهم فداءً لوطنهم لتظل راية البحرين خفاقةً شامخة
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الصافرية أمس، عائلتي الشهيدين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي والوكيل أول آدم سالم نصيب، اللذين استشهدا خلال تأديتهما الواجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر العمل العدائي الغادر الذي تعرضوا له.
وقد أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسرتي الشهيدين عن خالص التعازي والمواساة لاستشهاد أبنائهم الابرار أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضارعاً جلالته إلى المولى تعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن كل واحد من شهدائنا الأبطال هو موضع اعتزازنا، وفخر لأُسرهم وذويهم وإخوانهم في السلاح، حيث وهبوا أرواحهم فداءً لوطنهم لتظل راية البحرين خفاقةً شامخة بين الأمم، كما سطروا تاريخاً مجيداً من البطولات، خلدت أسماءهم وأسماء أسرهم فكانوا فخراً لوطنهم ولأهلهم، وأن الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين شرف عظيم.
وأكد جلالته أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى محفورة في ذاكرتنا الوطنية بأحرفٍ من نور، وأن ذوي الشهداء لا يقلون بطولة عن أبنائهم الأبرار في صبرهم وثباتهم ووطنيتهم الصادقة، داعياً جلالته الله جلت قدرته أن يرحم جميع شهدائنا الأبرار، وأن يجزي أهلهم وذويهم خيراً، وأن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه أمنه وعزه ورخاءه.
وقد رفع أهالي الشهيدين عميق الشكر والامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعازي ومواساة جلالته لهم ما كان له أطيب الاثر في نفوسهم، مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، معربين عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الشهداء وكافة شهداء الوطن الأبرار.
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