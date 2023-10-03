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خلال استقبال جلالته عائلتي الشهيدين حمد الكبيسي وآدم نصيبالملك: كل واحد من شهدائنا الأبطال موضع اعتزازنا

10/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وهبوا أرواحهم فداءً لوطنهم لتظل راية البحرين خفاقةً شامخة

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬أمس،‭ ‬عائلتي‭ ‬الشهيدين‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬حمد‭ ‬خليفة‭ ‬الكبيسي‭ ‬والوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب،‭ ‬اللذين‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهما‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬المرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إثر‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬الغادر‭ ‬الذي‭ ‬تعرضوا‭ ‬له‭.‬


وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لأسرتي‭ ‬الشهيدين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لاستشهاد‭ ‬أبنائهم‭ ‬الابرار‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضارعاً‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهيدين‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبطال‭ ‬هو‭ ‬موضع‭ ‬اعتزازنا،‭ ‬وفخر‭ ‬لأُسرهم‭ ‬وذويهم‭ ‬وإخوانهم‭ ‬في‭ ‬السلاح،‭ ‬حيث‭ ‬وهبوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬لوطنهم‭ ‬لتظل‭ ‬راية‭ ‬البحرين‭ ‬خفاقةً‭ ‬شامخة‭ ‬بين‭ ‬الأمم،‭ ‬كما‭ ‬سطروا‭ ‬تاريخاً‭ ‬مجيداً‭ ‬من‭ ‬البطولات،‭ ‬خلدت‭ ‬أسماءهم‭ ‬وأسماء‭ ‬أسرهم‭ ‬فكانوا‭ ‬فخراً‭ ‬لوطنهم‭ ‬ولأهلهم،‭ ‬وأن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أرض‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬شرف‭ ‬عظيم‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬تضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬ستبقى‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬بأحرفٍ‭ ‬من‭ ‬نور،‭ ‬وأن‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬لا‭ ‬يقلون‭ ‬بطولة‭ ‬عن‭ ‬أبنائهم‭ ‬الأبرار‭ ‬في‭ ‬صبرهم‭ ‬وثباتهم‭ ‬ووطنيتهم‭ ‬الصادقة،‭ ‬داعياً‭ ‬جلالته‭ ‬الله‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يرحم‭ ‬جميع‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يجزي‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬خيراً،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬أمنه‭ ‬وعزه‭ ‬ورخاءه‭.‬

وقد‭ ‬رفع‭ ‬أهالي‭ ‬الشهيدين‭ ‬عميق‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬جلالته‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أطيب‭ ‬الاثر‭ ‬في‭ ‬نفوسهم،‭ ‬مبتهلين‭ ‬إلى‭ ‬الباري‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويوفقه‭ ‬ويرعاه‭ ‬ويمتعه‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بأبنائهم‭ ‬الشهداء‭ ‬وكافة‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار‭.‬

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