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بايدن يطمئن الحلفاء الأوروبيين بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا

10/3/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬اتصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بقادة‭ ‬دول‭ ‬حليفة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتأكيد‭ ‬استمرار‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استثناء‭ ‬المساعدات‭ ‬لكييف‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أتاح‭ ‬تجنب‭ ‬الإغلاق‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬لتنسيق‭ ‬دعمنا‭ ‬المتواصل‭ ‬لأوكرانيا‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬قادة‭ ‬كندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬واليابان‭ ‬وبولندا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭.‬

وواجه‭ ‬بايدن‭ ‬ضغوطا‭ ‬لتهدئة‭ ‬مخاوف‭ ‬الحلفاء‭ ‬بعدما‭ ‬توصل‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬يتيح‭ ‬تجنب‭ ‬الإغلاق‭ ‬الحكومي‭. ‬وبقيت‭ ‬المساعدات‭ ‬الجديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬خارج‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭.‬

ودعا‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بايدن‭ ‬زعيم‭ ‬الغالبية‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي‭ ‬للإسراع‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬مساعدات‭ ‬جديدة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬عرقلة‭ ‬المعونة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬

وكتب‭ ‬بايدن‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مكارثي‭ ‬والغالبية‭ ‬الجمهورية‭ ‬أن‭ ‬يفوا‭ ‬بوعدهم‭ ‬ويضمنوا‭ ‬إقرار‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬لمساعدة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬دفاعها‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬أمة‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬فلنتصرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭ ‬لأن‭ ‬التمويل‭ ‬الحالي‭ ‬شارف‭ ‬على‭ ‬نهايته‭.‬

واستغل‭ ‬الكرملين‭ ‬التجاذب‭ ‬السياسي‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬للتصويب‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الغربي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬أواخر‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التعب‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬العبثي‭ ‬تماما‭ ‬لنظام‭ ‬كييف‭ ‬سيزداد‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.
‬وردت‭ ‬نظيرته‭ ‬الأمريكية‭ ‬كارين‭ ‬جان‭-‬بيار‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بوتين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬الصمود‭ ‬أكثر‭ ‬منا‭ ‬فهو‭ ‬مخطئ‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تحالفا‭ ‬غربيا‭ ‬كبيرا‭ ‬يدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعلن‭ ‬قريبا‭ ‬مساعدة‭ ‬جديدة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانية‭ ‬بقيمة‭ ‬113‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أقرها‭ ‬الكونجرس‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الانفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬قد‭ ‬يعلق‭ ‬إجراءات‭ ‬إقرار‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬جديدة‭ ‬لكييف‭ ‬بقيمة‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭.‬

والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬الداعمين‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭. ‬وقدّر‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬مؤخرا‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬واشنطن‭ ‬لكييف‭ ‬بزهاء‭ ‬47‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬محاولات‭ ‬كييف‭ ‬لخرق‭ ‬الدفاعات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬فشلت‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬المضاد‭. ‬

أطلقت‭ ‬كييف‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬لكنها‭ ‬أقرّت‭ ‬بأنها‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬بطيئا‭ ‬فيما‭ ‬وجدت‭ ‬قواتها‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مواقع‭ ‬دفاعية‭ ‬روسية‭ ‬متطوّرة‭ ‬وعميقة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬شويجو‭ ‬لمسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬روس‭ ‬رفيعين‭ ‬‮«‬فشلت‭ ‬محاولات‭ ‬العدو‭ ‬لخرق‭ ‬دفاعاتنا‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬فربوفويه‭ ‬ورابوتينو‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬زابوريجيا‮»‬‭.
‬وأعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إسقاط‭ ‬29‭ ‬مسيّرة‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬أطلقتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬أطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬31‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصاروخا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭.‬

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