بحضور وزير الخارجية وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية:سفارة ألمانيا تحتفل بذكرى الوحدة الألمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





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‬حضر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬للوحدة‭ ‬الألمانية‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬ليوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬للجالية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬مهم‭ ‬للأمل‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬أياما‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتأثرون‭ ‬حالياً‭ ‬جرّاء‭ ‬الفرقة‭ ‬والانقسامات،‭ ‬منوها‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬والثلاثين‭ ‬الماضية،‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬للعالم‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للوحدة‭ ‬والتعاون‭ ‬أن‭ ‬يحققا‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬الملهم،‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬‮

‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عزم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭-‬الألمانية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬والمنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لكلا‭ ‬الشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭.‬

وأشاد‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬بالتطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬جديرة‭ ‬بالثناء‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الهدف‭ ‬الثابت‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬عادلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للمنجزات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استعداد‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمملكة‭ ‬لمواصلة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬