بحضور وزير الخارجية وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية:سفارة ألمانيا تحتفل بذكرى الوحدة الألمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه كليمنس أوغستينوس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة «الذكرى الثالثة والثلاثين للوحدة الألمانية»، بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين لدى مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية عن خالص التهاني والتبريكات لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق، بمناسبة الاحتفال بمرور الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الوحدة الألمانية، معربا عن تهانيه للجالية الألمانية في مملكة البحرين.
وقال إن يوم الوحدة الألمانية هو رمز مهم للأمل بأن هناك أياما أفضل في الأفق لأولئك الذين يتأثرون حالياً جرّاء الفرقة والانقسامات، منوها بالإنجازات الرائدة التي حققتها جمهورية ألمانيا الاتحادية على مدى السنوات الثلاث والثلاثين الماضية، التي تمكنت فيها من أن تظهر للعالم كيف يمكن للوحدة والتعاون أن يحققا مثل هذا التقدم الملهم، على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد وزير الخارجية عزم مملكة البحرين على تعميق العلاقات البحرينية-الألمانية، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات جديدة ومتنوعة، من أجل تحقيق المصلحة والمنفعة المتبادلة لكلا الشعبين الصديقين، منوها بجهود السفير الألماني في المملكة، وحرصه على متابعة تعزيز علاقات الصداقة بين بلدينا.
من جانبه، أشاد كليمنس أوغستينوس هاتش بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين والارتقاء به إلى مستويات أشمل.
وأشاد كليمنس أوغستينوس هاتش بالتطور الملحوظ في علاقات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، وما تشكله من مساهمة جديرة بالثناء في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مع تأكيد الهدف الثابت بالوصول إلى تسوية عادلة للشعب الفلسطيني، معربًا عن تقديره للمنجزات التي تحققت لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا استعداد جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم اللازم للمملكة لمواصلة التطور في هذا المجال.
MENAFN03102023000055011008ID1107183101
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.