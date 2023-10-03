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سفير البحرين في واشنطن: أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي أولوية قصوى

10/3/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬يمثل‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬وأن‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الفاعلة،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬محاور‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تستوجب‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لردع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬طاولة‭ ‬مستديرة‮»‬‭ ‬جمعت‭ ‬وزراء‭ ‬سابقين‭ ‬وقادة‭ ‬رأي‭ ‬وخبراء‭ ‬ومختصين،‭ ‬نظمها‭ ‬معهد‭ ‬مبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بكلية‭ ‬كيندي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1936‭ ‬بمدينة‭ ‬كامبريدج،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬احترامها‭ ‬لكل‭ ‬المواثيق‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬ملتزمة‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الابراهيمية‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬والذي‭ ‬يضمن‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حدود‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ومواصلة‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬والدائم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

‭ ‬وتضمنت‭ ‬المناقشات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والأمن‭ ‬والتجارة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تمضي‭ ‬بخطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬أولوية‭ ‬للشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وتوقيع‭ ‬سموه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬تؤسس‭ ‬لعهد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

وتطرق‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬وتحدياته،‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬تتضمن‭ ‬في‭ ‬مضمونها‭ ‬مخاطر‭ ‬وفرصا‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬تحول‭ ‬نموذجي‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬العالمية‭.
‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬وزيرة‭ ‬مختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬أساسية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحديات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬للالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

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