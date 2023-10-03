سفير البحرين في واشنطن: أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي أولوية قصوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، يمثل أولوية قصوى، وأن تعزيز التعاون والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، أحد أهم محاور السياسة الخارجية في مملكة البحرين، معربا عن تقديره للتعاون الوثيق والتنسيق المتبادل بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية للتغلب على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والتي تستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشار السفير خلال «طاولة مستديرة» جمعت وزراء سابقين وقادة رأي وخبراء ومختصين، نظمها معهد مبادرة الشرق الأوسط بكلية كيندي في جامعة هارفارد الأمريكية التي تأسست عام 1936 بمدينة كامبريدج، إلى أن مملكة البحرين ومن منطلق احترامها لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ملتزمة بما جاء في اتفاق المبادئ الابراهيمية مع دولة إسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، ومواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم بين الجانبين.
وتضمنت المناقشات مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الإقليمية والأمن والتجارة.
وأشار إلى أن التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، تمضي بخطوات ثابتة في ظل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك إنشاء منطقة التجارة الحرة الأمريكية، التي تتيح أولوية للشركات الأمريكية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي وتسهم في النهوض بالعلاقات التجارية والتعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة.
وأضاف أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وتوقيع سموه الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين، تؤسس لعهد جديد من التعاون البناء في ظل العلاقات المتينة والمصالح المشتركة.
وتطرق السفير إلى عدد من الموضوعات ذات الطابع الإقليمي والدولي، من بينها التغيرات في العالم والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ وتحدياته، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن التحديات تتضمن في مضمونها مخاطر وفرصا خصوصا مع وجود تحول نموذجي في البيئة الجيوسياسية العالمية.
وأوضح أن البحرين تعمل على مواكبة التحديات في مجالات عدة، منها الأمن السيبراني، منوها إلى أن مجالات التنمية المستدامة، تستحوذ على اهتمام كبير ضمن خطط وبرامج حكومة مملكة البحرين حيث تم تعيين وزيرة مختصة بهذا الملف بما يتوافق مع الجهود الوطنية المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع معايير أساسية لمواكبة التحديات، لافتا إلى أن وضع خطة للالتزام بتحقيق هدف الحياد الكربوني يأتي كجزء من التزام البحرين بأهداف الأمم المتحدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
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