اجتماع فريق اختيار المرشحين للجوائز المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالقطاع الصحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور نواف فيصل الحمر عضو مجلس أمناء مراكز الرعاية الأولية رئيس فريق اختيار المرشحين للجوائز المحلية والإقليمية والدولية بالقطاع الصحي أهمية تشجيع كل العاملين بالقطاع الصحي على المشاركة في التقديم على جوائز المؤسسات للعام 2024، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث تمثل هذه الجوائز فرصة مهمة لتقدير المساهمات الاستثنائية وتعزيز تطوير الممارسات الطبية والابتكار والتميز في مملكة البحرين، معلناً فتح باب الترشح للجوائز المؤسسية على النطاقين الدولي والإقليمي لعام 2024 ضمن دليل إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة
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جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعمال فريق اختيار المرشحين للجوائز المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالقطاع الصحي؛ والذي جرى خلاله بحث ومناقشة عدد من الموضوعات حول تقويم 2023 -2024 لمواعيد الجوائز والتقدم لها، كما تم استعراض تفاصيل كل جائزة والروابط الخاصة بالترشح إليها. وأضاف الدكتور الحمر في هذا الجانب أن نيل مملكة البحرين العديد من الجوائز الطبية هو دلالة واضحة على مستوى الجودة والتميز والاحترافية والابتكار والالتزام بأعلى المعايير الدولية في القطاع الصحي بمملكة البحرين، وتدعو اللجنة كل المؤسسات للاطلاع على الجوائز والترشح مباشرة من خلال الروابط المتاحة في الدليل الإلكتروني من باب الحرص على إبراز الجهود والمساعي المبذولة في تحسين الخدمات الصحية. كما أشار الى أن مهام الفريق الذي تم تشكيله وفقاً للقرار رقم (89) لسنة 2023 والصادر عن الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة تختص بالتوعية بشروط التقديم لكل جائزة من الجوائز، إلى جانب تسلم طلبات الترشح للجوائز المحلية والإقليمية والدولية. منوهاً بأن الفريق سيختص كذلك بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها البيانات المطلوبة للقبول، وتوافقها مع النظام الأساسي للجائزة المرشح لها، وإعداد ملف لكل مرشح.
وأضاف الدكتور الحمر أن الفريق يتولى دراسة الملفات المقبولة، والمفاضلة بين المرشحين وفقاً لمعايير وشروط الترشح للجائزة، مع القيام باختيار أفضل المرشحين ومبررات اختيار كل منهم.
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