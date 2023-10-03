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اجتماع فريق اختيار المرشحين للجوائز المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالقطاع الصحي

10/3/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬فيصل‭ ‬الحمر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬اختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬للجوائز‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬كل‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬المؤسسات‭ ‬للعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتقدير‭ ‬المساهمات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬الممارسات‭ ‬الطبية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معلناً‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬للجوائز‭ ‬المؤسسية‭ ‬على‭ ‬النطاقين‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬دليل‭ ‬إلكتروني‭ ‬متاح‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ www ‭.‬ moh ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لأعمال‭ ‬فريق‭ ‬اختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬للجوائز‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي؛‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬حول‭ ‬تقويم‭ ‬2023‭ -‬2024‭ ‬لمواعيد‭ ‬الجوائز‭ ‬والتقدم‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تفاصيل‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬والروابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بالترشح‭ ‬إليها‭. ‬وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬الحمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬أن‭ ‬نيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الطبية‭ ‬هو‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬والاحترافية‭ ‬والابتكار‭ ‬والالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتدعو‭ ‬اللجنة‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬والترشح‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الروابط‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مهام‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تشكيله‭ ‬وفقاً‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ (‬89‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬والصادر‭ ‬عن‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬تختص‭ ‬بالتوعية‭ ‬بشروط‭ ‬التقديم‭ ‬لكل‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسلم‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬للجوائز‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬سيختص‭ ‬كذلك‭ ‬بدراسة‭ ‬الطلبات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للقبول،‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجائزة‭ ‬المرشح‭ ‬لها،‭ ‬وإعداد‭ ‬ملف‭ ‬لكل‭ ‬مرشح‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬الحمر‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يتولى‭ ‬دراسة‭ ‬الملفات‭ ‬المقبولة،‭ ‬والمفاضلة‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬وشروط‭ ‬الترشح‭ ‬للجائزة،‭ ‬مع‭ ‬القيام‭ ‬باختيار‭ ‬أفضل‭ ‬المرشحين‭ ‬ومبررات‭ ‬اختيار‭ ‬كل‭ ‬منهم‭.‬

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