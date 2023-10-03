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الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية يشارك في منتدى الجوائز العربية بالأردن

10/3/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك‭ ‬جائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لمنتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجائزة‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬م‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬22‭ ‬جائزة‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أهدافها‭ ‬وتوجهاتها‭.‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بهذا‭ ‬المنتدى‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تبدأ‭ ‬فيه‭ ‬الجائزة‭ ‬بتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجائزة‭ ‬لإشهارها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬وبموازاة‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لمنتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬سيحضر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمّان‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬شومان‭ ‬للفائزين‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023م‭. ‬

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