الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية يشارك في منتدى الجوائز العربية بالأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬م‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬22‭ ‬جائزة‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أهدافها‭ ‬وتوجهاتها‭.‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بهذا‭ ‬المنتدى‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تبدأ‭ ‬فيه‭ ‬الجائزة‭ ‬بتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجائزة‭ ‬لإشهارها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬وبموازاة‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لمنتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬سيحضر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمّان‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬شومان‭ ‬للفائزين‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023م‭. ‬