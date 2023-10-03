الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية يشارك في منتدى الجوائز العربية بالأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تشارك جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في أعمال الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، بحضور الأمين العام للجائزة علي عبدالله خليفة.
ويشارك في المنتدى، الذي تأسس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عام 2018 م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عدد من ممثلي الجوائز العربية، التي يبلغ عددها 22 جائزة على اختلاف أهدافها وتوجهاتها.
وتأتي مشاركة الأمانة العامة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية بهذا المنتدى العربي في وقت تبدأ فيه الجائزة بتلقي طلبات الترشح لنيل الجائزة للدورة السادسة، وفي ظل سعي الأمانة العامة للجائزة لإشهارها على الساحة العالمية.
وبموازاة اجتماع الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية، سيحضر الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في العاصمة عمّان حفل تسليم جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للفائزين بها هذا العام 2023م.
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