خالد بن حمد يلتقي الطلبة الحاصلين على ((مقاعد خالد بن حمد الجامعية))

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- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا من خلال العلم والمعرفة، مشيرا سموه إلى أهمية التحصيل العلمي والتفوق الدراسي لبناء جيل متسلح بالمعرفة قادر على تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى استقبال سموه الطلبة الحاصلين على مقاعد خالد بن حمد للطلبة الجامعيين وأولياء أمورهم، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ووزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة ود. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من رؤساء الجامعات المحلية.
ورحب سموه بجميع الطلبة وأولياء أمورهم مؤكدا سموه أن تخصيص مقاعد للطلبة في الجامعات المحلية يأتي في إطار حرص سموه على دعم طلبة التعليم العالي على التفوق والتحصيل العلمي والاهتمام بفئة الشباب، خصوصا وأن مرحلة الجامعة هي المرحلة التي تتكون خلالها شخصية الطالب ويحدد من خلالها مساره المهني وتخصصه العلمي.وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «تعتبر المرحلة الجامعية من أهم المراحل الدراسية لأنها الفترة التي تتشكل خلالها شخصية الطالب وسلوكه وينهل من خلالها مختلف العلوم والمعارف التي تجعله مواطنا قادرا على دعم مسيرة التنمية بحسب تخصصه... وإن المقاعد المخصصة للطلبة تهدف إلى تشجيعهم على مواصلة دراستهم الجامعية ليشكلوا عنصرا هاما وفعالا في خدمة وطنهم».
وحث سموه جميع الطلبة على الجد والاجتهاد والمثابرة خلال مرحلة الدراسة الجامعية ليختموا مشوارهم الدراسي بأعلى الدرجات العلمية ويسهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم متمنيا سموه لهم جميعا التوفيق والنجاح.
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