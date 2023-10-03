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خالد بن حمد يلتقي الطلبة الحاصلين على ((مقاعد خالد بن حمد الجامعية))

10/3/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬الأوطان‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬والتفوق‭ ‬الدراسي‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬متسلح‭ ‬بالمعرفة‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للطلبة‭ ‬الجامعيين‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ووزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭.‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬مقاعد‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬طلبة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬مرحلة‭ ‬الجامعة‭ ‬هي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬خلالها‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬ويحدد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مساره‭ ‬المهني‭ ‬وتخصصه‭ ‬العلمي‭.‬وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬لأنها‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تتشكل‭ ‬خلالها‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬وسلوكه‭ ‬وينهل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مختلف‭ ‬العلوم‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬مواطنا‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬بحسب‭ ‬تخصصه‭... ‬وإن‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬ليشكلوا‭ ‬عنصرا‭ ‬هاما‭ ‬وفعالا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنهم‮»‬‭.‬

وحث‭ ‬سموه‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والمثابرة‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬ليختموا‭ ‬مشوارهم‭ ‬الدراسي‭ ‬بأعلى‭ ‬الدرجات‭ ‬العلمية‭ ‬ويسهموا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمعهم‭ ‬ووطنهم‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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