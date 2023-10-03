25 ألف سيارة تواجه كابوس الاختناق المروري يوميا على منحنى ريـا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









طالب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬بضرورة‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬المرورية‭ ‬بمنحنى‭ ‬ريا‭ ‬بالمحرق،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬البسيتين‭ ‬وقلالي‭ ‬ودرة‭ ‬المحرق‭ ‬وديار‭ ‬المحرق‭.‬

وقال‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬لسادسة‭ ‬المحرق‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬إن‭ ‬مشكلة‭ ‬منحنى‭ ‬شارع‭ ‬ريـا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬مؤقت‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الحل‭ ‬الجذري‭ ‬مستحيلًا،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنحنى‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اختناقات‭ ‬مرورية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنحنى‭ ‬بلغت‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬بمعدل‭ ‬1900‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

وقال‭ ‬العود‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬تقدم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬جاء‭ ‬أولها‭ ‬بفتح‭ ‬إضافي‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الدير‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬البسيتين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بحجّة‭ ‬وجود‭ ‬مشروع‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬ريـا‭ ‬مرتبط‭ ‬بتطوير‭ ‬الشارع‭ ‬الشمالي‭.‬

ولاقى‭ ‬المقترح‭ ‬الثاني‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬للدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬الرفض‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬ذاتها‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬المقترح‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬جديدة‭ ‬بذات‭ ‬الشارع‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬الحاصلة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬بيّنت‭ ‬سبب‭ ‬رفضها‭ ‬المقترح‭ ‬بحجّة‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬والتوسعة‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬عليه‭ ‬المشروع‭.‬

والمقترح‭ ‬الأخير‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المداخل‭ ‬الذي‭ ‬باشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬عدّة‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬دون‭ ‬توضيحها‭ ‬سبب‭ ‬توقف‭ ‬المشروع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفض‭ ‬الوزارة‭ ‬بالقيام‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الاختناق‭ ‬المروري‭ ‬والازدحامات‭ ‬المتكررة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬المنحنى‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬ونوّه‭ ‬العود‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمسألة‭ ‬منحنى‭ ‬ريـا‭ ‬الذي‭ ‬يعبره‭ ‬حوالي‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬سكان‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬اختناقا‭ ‬مروريا‭ ‬تجاوز‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬المعتادة‭ ‬مُطالبًا‭ ‬الوزارة‭ ‬بضرورة‭ ‬اجراء‭ ‬دراسة‭ ‬فنيّة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬مؤقته‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الحلول‭ ‬الجذرية‭ ‬صعبة‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬استعانوا‭ ‬بكافّة‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لإيضاح‭ ‬الضرر‭ ‬المترتب‭ ‬على‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬منحنى‭ ‬ريـا‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالإذاعة‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬الأزمة‭ ‬المرورية‭ ‬الحاصلة‭ ‬أملًا‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬التصرف‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬هذا‭ ‬الشارع‭.‬