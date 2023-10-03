طلاب ((الأهلية)) يمثلون البحرين في برنامج إعداد القادة في مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تشكل‭ ‬وفد‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية‭ ‬من‭ ‬الأستاذة‭ ‬أمينة‭ ‬السليطي‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والخدمات‭ ‬الطلابية‭ ‬بالجامعة‭ ‬والباحث‭ ‬أسامة‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬زملائه‭ ‬طلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والطالب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬علي‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬زملائه‭ ‬طلبة‭ ‬البكالوريوس،‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬وكانوا‭ ‬مشاركين‭ ‬بفاعلية‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحاضرات‭ ‬والورش‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬البرنامج‭.‬

وأوضحت‭ ‬السليطي‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬إعداد‭ ‬قادة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬هويتها‭ ‬الوطنية‭ ‬والعربية‭ ‬عبر‭ ‬تشبيك‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبتها‭ ‬وأساتذة‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية‭ ‬القيادية‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭.‬

ونوهت‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬اضطلع‭ ‬به‭ ‬اتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬تتنوع‭ ‬فوائده‭ ‬العلمية‭ ‬والمعرفية‭ ‬والثقافية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إسهامه‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬والمفاهيم‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬لتكوين‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬المؤهلين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬زيارات‭ ‬للأهرامات‭ ‬والمتحف‭ ‬القومي‭ ‬للحضارة‭ ‬المصرية،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والتاريخي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والثقافات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬فيه‭ ‬الدكتور‭ ‬كريم‭ ‬همام‭ ‬مستشار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬للأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬ومدير‭ ‬معهد‭ ‬إعداد‭ ‬القادة‭ ‬بالتزام‭ ‬وأداء‭ ‬الطلاب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي،‭ ‬والأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الطلاب‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬