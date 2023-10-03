طلاب ((الأهلية)) يمثلون البحرين في برنامج إعداد القادة في مصر

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- Akhbar Al Khaleej) شارك وفد من الجامعة الأهلية في فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة، الذي نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع معهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي المصرية واستضافته الجامعة البريطانية في مصر، حيث شارك الوفد البحريني في مختلف فعاليات البرنامج طوال 7 أيام بكل كفاءة واقتدار.
وقد تشكل وفد الجامعة الاهلية من الأستاذة أمينة السليطي مديرة إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية بالجامعة والباحث أسامة راشد محمد ممثلا عن زملائه طلبة الدراسات العليا والطالب محمد عبدالرحمن علي ممثلا عن زملائه طلبة البكالوريوس، الذين مثلوا مملكة البحرين في البرنامج وكانوا مشاركين بفاعلية وتميز في مختلف المحاضرات والورش والفعاليات التي تضمنها البرنامج.
وأوضحت السليطي أن حرص الجامعة الأهلية على المشاركة في برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة ينطلق من اهتمام الجامعة بتعزيز هويتها الوطنية والعربية عبر تشبيك الروابط بين أساتذة الجامعة وطلبتها وأساتذة وطلبة الجامعات العربية الأخرى، وخصوصا أن البرنامج يهدف إلى بناء الشخصية القيادية لدى طلبة الجامعات العربية.
ونوهت بالدور الذي اضطلع به اتحاد الجامعات العربية في تنظيم البرنامج الذي تتنوع فوائده العلمية والمعرفية والثقافية، فضلا عن إسهامه في توحيد الرؤى والمفاهيم بين الطلاب لتكوين جيل من القادة المؤهلين القادرين على مواكبة التحولات على الساحة الإقليمية والعالمية.
وقد تضمن البرنامج التدريبي زيارات للأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين في البرنامج، فيما شهدت فعاليات في الوقت الذي أشاد فيه الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالتزام وأداء الطلاب خلال فترة البرنامج التدريبي، والأفكار والرؤى المبتكرة التي قدمها الطلاب والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
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