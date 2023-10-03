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مقترح نيابي بتوفير التأمين الصحي للمعلمين وعوائلهم

10/3/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‮
‬2005‮
‬بشأن‭ ‬التعليم،‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬يمنح‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬لهم‭ ‬ولعوائلهم‭ ‬لتحفيز‭ ‬أدائهم‭ ‬واستقرارهم‭ ‬الوظيفي‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬العسبول‭ ‬أن‭ ‬منح‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬سيحقق‭ ‬مردودا‭ ‬إيجابيا‭ ‬وضمانة‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومعنوية‭ ‬واستقرارا‭ ‬وظيفيا‭ ‬للمعلمين،‭ ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عطاء‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬التربوي‭ ‬والتعليمي،‭ ‬وضمان‭ ‬حمايتهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المرض‭ ‬والعجز‭ ‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭.‬

واعتبر‭ ‬العسبول‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬للارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاع‭ ‬المعلمين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬نوعية‭ ‬المعلمين‭ ‬يتطلب‭ ‬محفزات‭ ‬لمهنة‭ ‬التعليم‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬محفزات‭ ‬مادية‭ ‬ووظيفية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬الخليجيّة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬فيها‭ ‬محاولات‭ ‬تنظيم‭ ‬التعليم‭ ‬وتطويره‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬الميلادي‭.‬

وقال‭ ‬العسبول‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬عطاءات‭ ‬المعلمين‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬للارتقاء‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬ومساهماتهم‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭.‬

وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعاقد‭ ‬الخارجي‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬والتوجه‭ ‬لبحرنة‭ ‬الوزارة‭ ‬بالكامل‭ ‬إيماناً‭ ‬بأن‭ ‬المعلم‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الأنسب‭ ‬والأكفأ‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬المدارس‭. ‬وشدد‭ ‬العسبول‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬خططاً‭ ‬ومبادرات‭ ‬سريعة‭ ‬لبحرنة‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬الذين‭ ‬يتزايدون‭ ‬سنوياً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬لإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬وإلزام‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬توظيف‭ ‬الجامعيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬الأجانب‭.‬

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