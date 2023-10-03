تكريم زايد الزياني بوسام ((نجمة إيطاليا)) من قبل الرئيس الإيطالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أعرب‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الوسام‭ ‬المرموق،‭ ‬مُنوهاً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬هو‭ ‬دافع‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التجاري،‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬وصلاح‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وشعوبهما‭. ‬