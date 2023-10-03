تكريم زايد الزياني بوسام ((نجمة إيطاليا)) من قبل الرئيس الإيطالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا قدمت باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين وسام «نجمة إيطاليا» للسيد زايد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمارات الزياني تقديراً لجهوده في ترويج علاقات الصداقة والتعاون بين إيطاليا والبحرين.
وفي هذا الصدد، أعرب الزياني عن فخره واعتزازه بهذا الوسام المرموق، مُنوهاً بعمق العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية بفضل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم.
وأشار إلى أن هذا التقدير هو دافع لمضاعفة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، ولا سيما في المجال التجاري، لما هو خير وصلاح كلا البلدين الشقيقين وشعوبهما.
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