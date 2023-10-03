البيت الأبيض: بايدن يناقش هاتفيا مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش عبر الهاتف مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا.

وجاء في البيان "أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الحلفاء لتنسيق استمرار الدعم لأوكرانيا، بهدف تهدئة المخاوف بعد أن تم رفض مشروع قانون التمويل الحكومي لتقديم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن تكالم هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس البولندي أندريه دودا والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وشارك في المكالمات أيضًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

روسيا اليوم