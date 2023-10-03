مستوطنون متطرفون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت بلدية الخليل في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة القديمة بحماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ، التي حوّلها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات، وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

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