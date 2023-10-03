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بولندا تنوي إلغاء المساعدة الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين العام المقبل

10/3/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، أنه قد يتم وقف المساعدات والمزايا الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين بحلول عام 2024.
وأوضح مولر: "إن اللوائح الحالية مؤقتة وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التخلي عنها العام المقبل أم لا.. آمل أن يتم إغلاق موضوع المزايا المؤقتة الإضافية".
ووفقا لمصادر مختلفة يوجد حاليا ما بين مليون ونصف مليون أوكراني في بولندا يستفيدون من المساعدة الاجتماعية التي تشمل الحق في العمل والمزايا الاجتماعية والمساعدة على دفع تكاليف السكن والرعاية الطبية المجانية والتأمين على السيارات.
ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، أوكرانيا إلى أن تشعر بالامتنان لأن بولندا وفرت اللجوء لملايين الأوكرانيين. ووفقا له، فإن بولندا هي التي ساعدت أوكرانيا أكثر من غيرها.

روسيا اليوم

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