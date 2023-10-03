أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الكرك، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد العمري وسط المدينة.
وقال مدير الأوقاف احمود الضمور خلال الاحتفال الذي حضره محافظ الكرك فراس أبو الغنم، ومدير الشرطة العميد جمال الجازي، "من حق الأمة ان تبقى دائما على صلة واستذكار لسيرة ونهج الرسول عليه السلام، وتعظيم الشعائر الدينية والفرح بها".
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