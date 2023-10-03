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أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

10/3/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الكرك، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد العمري وسط المدينة.
وقال مدير الأوقاف احمود الضمور خلال الاحتفال الذي حضره محافظ الكرك فراس أبو الغنم، ومدير الشرطة العميد جمال الجازي، "من حق الأمة ان تبقى دائما على صلة واستذكار لسيرة ونهج الرسول عليه السلام، وتعظيم الشعائر الدينية والفرح بها".

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