الدفاع الهولندية تقر بضعف قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- صرحت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الثلاثاء بأن الدول الأوروبية تواجه مشاكل في زيادة الإنتاج في صناعاتها الدفاعية في صدد إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وقالت أولونغرين متحدثة في منتدى وارسو للأمن اليوم: "لدينا مشاكل كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية، ولدينا صعوبات في زيادة إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لأمننا الخاص، والأمر نفسه ينطبق على الصناعات الدفاعية الأمريكية، وهناك العديد من المشاكل والقضايا التي يتعين علينا العمل على حلها".
ورغم ما صرحت به حول المشاكل التي تعاني منها أوروبا في مجال الصناعات الدفاعية، دعت أولونغرين الدول الأوروبية إلى مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لأن الصراع الأوكراني في رأيها يشكل "تهديدا أمنيا عاما".
روسيا اليوم
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