الدفاع الهولندية تقر بضعف قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرحت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الثلاثاء بأن الدول الأوروبية تواجه مشاكل في زيادة الإنتاج في صناعاتها الدفاعية في صدد إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وقالت أولونغرين متحدثة في منتدى وارسو للأمن اليوم: "لدينا مشاكل كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية، ولدينا صعوبات في زيادة إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لأمننا الخاص، والأمر نفسه ينطبق على الصناعات الدفاعية الأمريكية، وهناك العديد من المشاكل والقضايا التي يتعين علينا العمل على حلها".

ورغم ما صرحت به حول المشاكل التي تعاني منها أوروبا في مجال الصناعات الدفاعية، دعت أولونغرين الدول الأوروبية إلى مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لأن الصراع الأوكراني في رأيها يشكل "تهديدا أمنيا عاما".

روسيا اليوم