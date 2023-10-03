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إجراء عملية الأولى من نوعها بالاردن في مستشفيات البشير

10/3/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نجح فريق طبي متخصص في قسم العظام / مستشفيات البشير بإجراء عَمليّة استبدال مِفْصل الوِرك الأيسر لمريضة أربعينية كانت تعاني من تشوّه خلقي في عظمة الفخد منذ الطفولة نتج عنه تآكل مفصل الورك الأيسر مما سبب ألماً وصعوبة في الحركة.
وأُجريت هذِه العَمَليّة باستخدام تَقَنيات حَديثة متطورة تم إدخالها لأول مَرة في مُسْتَشفَيات وزارة الصّحة والقِطاع الطِّبي في الأردن تعتمد على التَخطْيط الرَّقمَي المُحَوسَب Digital Templating، و استخدام الطباعة ثُلاثيَّة الأبعاد لِصِناعة مُجْسَم هَنْدسي لاستِخدامِه في تَقويم عَظْم الفخذ، و 3D printed surgical cutting guide
وصمم المجسم أخصائي جراحة العظام والمفاصل في مستشفيات البشير الدكتور رومل عمرو وأنتَجه مَحَلَّياً باستخدام تِقَنيّة الطباعة ثُلاثّية الأبْعاد وبمواد خاصة يمكن تعقيمها ومتوافقة مع الاجراء الجراحي، تحت إشراف رئيس اختصاص جراحة العظام والمفاصل في وزارة الصحة الدكتور إياد بن طريف.
وأجرى العملية كل من أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكّتور رومل علي عمرو و أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد الرمحي، وأخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور عمر اخميّس وأشرف على تخديرها أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور عبد الله عبيدات و تمريض عمليات العظام الممرض محمود الشرايعة و الممرضة فداء أبو زينة.

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