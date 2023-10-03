إجراء عملية الأولى من نوعها بالاردن في مستشفيات البشير

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نجح فريق طبي متخصص في قسم العظام / مستشفيات البشير بإجراء عَمليّة استبدال مِفْصل الوِرك الأيسر لمريضة أربعينية كانت تعاني من تشوّه خلقي في عظمة الفخد منذ الطفولة نتج عنه تآكل مفصل الورك الأيسر مما سبب ألماً وصعوبة في الحركة.
وأُجريت هذِه العَمَليّة باستخدام تَقَنيات حَديثة متطورة تم إدخالها لأول مَرة في مُسْتَشفَيات وزارة الصّحة والقِطاع الطِّبي في الأردن تعتمد على التَخطْيط الرَّقمَي المُحَوسَب Digital Templating، و استخدام الطباعة ثُلاثيَّة الأبعاد لِصِناعة مُجْسَم هَنْدسي لاستِخدامِه في تَقويم عَظْم الفخذ، و 3D printed surgical cutting guide
وصمم المجسم أخصائي جراحة العظام والمفاصل في مستشفيات البشير الدكتور رومل عمرو وأنتَجه مَحَلَّياً باستخدام تِقَنيّة الطباعة ثُلاثّية الأبْعاد وبمواد خاصة يمكن تعقيمها ومتوافقة مع الاجراء الجراحي، تحت إشراف رئيس اختصاص جراحة العظام والمفاصل في وزارة الصحة الدكتور إياد بن طريف.
وأجرى العملية كل من أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكّتور رومل علي عمرو و أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد الرمحي، وأخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور عمر اخميّس وأشرف على تخديرها أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور عبد الله عبيدات و تمريض عمليات العظام الممرض محمود الشرايعة و الممرضة فداء أبو زينة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03102023000208011052ID1107182406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.