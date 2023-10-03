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النيابة العامة الليبية تأمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا

10/3/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قررت النيابة العامة الليبية اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري، "احتياطيا على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وأمر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.

وأكد البيان أن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".

روسيا اليوم

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