النيابة العامة الليبية تأمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قررت النيابة العامة الليبية اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري، "احتياطيا على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وأمر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وأكد البيان أن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
روسيا اليوم
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